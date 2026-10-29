Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, tras sufrir como nunca y luego celebrar: ‘Fue algo magnífico’

Hace un año, el presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, fue al Estadio Chelato Uclés y ahí vio a su equipo clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf después de mucho tiempo (doce años). Esta vez regresó a ese recinto y su cara lo decía todo.

El jerarca brumoso estaba tranquilo después de sufrir como nunca, pero a la vez contento porque su equipo es el primer finalista de la cuarta edición de la Copa Centroamericana, luego de superar la serie contra Olimpia.

“Fue un partido complicado, desde las gradas veía que por momentos se nos venía el mundo encima, pero el equipo resistió y nos sobrepusimos a varias cosas durante el partido y felices, sumamente contentos por la afición de Cartaginés, darles esta alegría y seguimos adelante”, expresó Leonardo Vargas en la transmisión de Radio Columbia.

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