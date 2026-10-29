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Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, tras sufrir como nunca y luego celebrar: ‘Fue algo magnífico’

Estas son las primeras palabras del jerarca de Cartaginés al ver a su equipo en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf

Leonardo Vargas habló sobre lo que significa para Cartaginés volver a la Copa de Campeones de Concacaf, doce años después.
Leonardo Vargas está muy orgulloso de Cartaginés tras su pase a la final de la Copa Centroamericana. Fanny Tayver Marín
Fanny Tayver Marín

Hace un año, el presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, fue al Estadio Chelato Uclés y ahí vio a su equipo clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf después de mucho tiempo (doce años). Esta vez regresó a ese recinto y su cara lo decía todo.

El jerarca brumoso estaba tranquilo después de sufrir como nunca, pero a la vez contento porque su equipo es el primer finalista de la cuarta edición de la Copa Centroamericana, luego de superar la serie contra Olimpia.

“Fue un partido complicado, desde las gradas veía que por momentos se nos venía el mundo encima, pero el equipo resistió y nos sobrepusimos a varias cosas durante el partido y felices, sumamente contentos por la afición de Cartaginés, darles esta alegría y seguimos adelante”, expresó Leonardo Vargas en la transmisión de Radio Columbia.