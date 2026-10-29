Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés, tras sufrir como nunca y luego celebrar: ‘Fue algo magnífico’

Hace un año, el presidente de Cartaginés, Leonardo Vargas, fue al Estadio Chelato Uclés y ahí vio a su equipo clasificar a la Copa de Campeones de Concacaf después de mucho tiempo (doce años). Esta vez regresó a ese recinto y su cara lo decía todo.
El jerarca brumoso estaba tranquilo después de sufrir como nunca, pero a la vez contento porque su equipo es el primer finalista de la cuarta edición de la Copa Centroamericana, luego de superar la serie contra Olimpia.
“Fue un partido complicado, desde las gradas veía que por momentos se nos venía el mundo encima, pero el equipo resistió y nos sobrepusimos a varias cosas durante el partido y felices, sumamente contentos por la afición de Cartaginés, darles esta alegría y seguimos adelante”, expresó Leonardo Vargas en la transmisión de Radio Columbia.
Este jueves, Cartaginés conocerá el nombre de su rival en la final de la Copa Centroamericana que se jugará en diciembre: ¿Alajuelense o Motagua?
“Prepararnos y seguir en el torneo nacional, porque este equipo lo armamos para eso, los resultados se dan para eso, porque fue planeado para eso, pero muy complicado, un partido que no sé ni cómo definirlo”, indicó.
Esta es su primera final internacional como presidente de Cartaginés, algo que consiguió el cuadro blanquiazul luego de eliminar a Saprissa y Olimpia.
“Cartago está cumpliendo 120 años, sería muy bonito ganarla, pero el rival que nos toque va a ser complicadísimo igual y lo importante es que ahí estamos y darle las gracias a todos los jugadores y al cuerpo técnico, que han hehco un esfuerzo sublime, porque ha sido complicado. Nosotros queremos jugar todos estos partidos y es una carga deportiva muy fuerte”, mencionó.
En su gestión, Cartaginés ya fue campeón nacional, rompiendo una sequía de más de 80 años. El equipo retornó a la Copa de Campeones, que también la volverá a jugar en 2027 y ahora está en la final de Centroamérica.
¿Cómo viven eso en la familia de los Vargas? “Muy tranquilos y todo se lo debemos al trabajo, a la motivación que tenemos, porque somos muy cartagos. Créame que ni David, ni Leo, ni yo tomamos nada para nosotros del Cartaginés”.
Pero él como presidente resume en que la gesta de este miércoles 28 de octubre “fue algo magnífico, el haber vencido al Olimpia en este estadio, el poder traer a Cartago a estos estadios, lo de Vancouver que fue tan precioso hoy fue superado”.
En resumen, Leonardo Vargas afirmó que lo hecho por Cartaginés ante Olimpia fue impresionante.