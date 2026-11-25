Después de una pausa de varias semanas, especialmente por la fecha FIFA, los torneos europeos regresan a la actividad durante esta semana con la presencia de los clubes donde militan seis legionarios costarricenses, de los cuales cuatro podrían tener participación en la Europa League o la Conference League.

Aunque todos los encuentros se disputarán este jueves, no todos tienen el mismo horario. El primero de ellos se dará en la Conference League y enfrentará a la Universidad Craiova de Rumanía, en donde juega Carlos Mora, contra el Brighton de Inglaterra en territorio inglés, a las 11:45 a. m.

A la misma hora, el Egnatia de Albania, en donde milita Jurguens Montenegro, recibirá al Lincoln de Gibraltar. Mientras tanto, el Riga de Letonia, al que pertenecen Orlando Galo y Anthony Contreras, visitará al Kauno Zalgiris de Lituania, aunque ninguno de los dos ticos estará disponible por lesión.

Posteriormente, a las 2 p. m., el Copenhague de Dinamarca, dueño de la ficha de Kenay Myrie, visitará al Inter de Andorra.

Por otro lado, en la Europa League, el Sparta Praga de República Checa, en donde juega Josimar Alcócer, recibirá al AZ de Países Bajos a las 2 p. m., en un duelo clave para las aspiraciones de los checos de clasificar directamente a los octavos de final.

Tras tres fechas disputadas de la Conference League, el club con mejor ubicación en donde milita un costarricense es el Copenhague, que marcha sétimo con siete unidades; seguido inmediatamente por la Universidad Craiova con los mismos puntos, pero octavo por la diferencia de gol.

Luego, en los puestos de play off, aparece el Riga en el lugar 19 con tres puntos; mientras que el Egnatia está en el puesto 26, a las puertas de la zona de clasificación con dos unidades.

Por su parte, el Sparta Praga está en el puesto 22 —lo que le daría acceso a los play offs—, con cuatro puntos en cuatro fechas de la Europa League.