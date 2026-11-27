Los legionarios costarricenses tuvieron una difícil jornada en la Liga Europa y la Conference League, ya que varios de ellos sufrieron derrotas y terminaron goleados.

Carlos Mora y el U Craiova de Rumanía perdieron 4-0 contra el Brighton de Inglaterra, en un juego en el que el extremo costarricense disputó los 90 minutos.

El resultado dejó al Craiova con siete unidades en la posición 16 de la clasificación, donde todavía aspira a acceder a la ronda de enfrentamientos directos.

Por otra parte, el Copenhague de Kenay Myrie perdió 2-0 contra el Inter de Andorra, en un duelo en el que el costarricense fue suplente. El equipo danés ocupa el puesto 12 de la clasificación de la Conference League, con siete puntos, por lo que también se encuentra en zona de clasificación.

El Riga FC, equipo de Anthony Contreras y Orlando Galo, también perdió, en este caso 2-0 contra el Kauno de Lituania. El resultado dejó al conjunto de los nacionales en el puesto 27 de la fase de liga del certamen europeo, es decir, fuera de la zona de clasificación.

Ni Galo ni Contreras vieron acción, ya que ambos futbolistas se encuentran lesionados.

El único costarricense que pudo celebrar fue el delantero Jurguens Montenegro, quien forma parte del Klubi Sportiv Egnatia de Albania. Este equipo logró vencer 2-0 al Lincoln de Gibraltar por la Conference League.

El Egnatia suma cinco unidades y ocupa la posición 21 de la tabla, por lo que se encuentra entre los puestos que dan acceso a la siguiente ronda.

En cuanto a la Liga Europa, el Sparta Praga de Josimar Alcócer perdió 4-2 contra el AZ Alkmaar de Países Bajos.

En este duelo, Alcócer fue titular; sin embargo, fue sustituido en el minuto 62.

El resultado dejó al equipo del extremo de la Selección de Costa Rica en la posición 29 de la clasificación, fuera de la zona que entrega boletos a la ronda de enfrentamientos directos.