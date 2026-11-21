Gino Vivi, legionario costarricense, quedó fuera de su club, Los Ángeles Galaxy, luego de que estos no quisieron renovar el contrato del joven futbolista.

Así lo anunció el club californiano en sus redes sociales con un pequeño comunicado en el que también informaron sobre la salida de ocho futbolistas más de la entidad.

Aunque Vivi debutó profesionalmente con los G´s (como llaman a Los Ángeles Galaxy), apenas disputó cinco partidos según la web especializada Transfermarkt, pasando la mayor parte de su contrato cedido.

Una de esas cesiones lo llevó al Saprissa, en donde estuvo entre julio de 2024 y junio de 2025. Además, el último tramo de su contrato estuvo a préstamo en el Tampa Bay Rowdies, de la USL Championship (equivalente a la segunda división estadounidense).

Junto al costarricense, el Galaxy también anunció las salidas de Hirving Lozano, Novak Micovic, Isaih Parente, Tucker Lepley, Chris Rindov, Ascel Essengue y Brady Scott.