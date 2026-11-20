La presencia de Keylor Navas en el duelo clave que Pumas de México tendrá contra Monterrey, por la última jornada de la fase regular de la Liga MX, generó dudas debido al procedimiento médico al que se sometió el arquero durante la fecha FIFA de noviembre. No obstante, todo hace indicar que Navas estará en el compromiso.

Pumas jugará este sábado a las 7 p. m. ante Monterrey, en un duelo determinante, ya que una combinación de otros resultados podría permitirles a los felinos acceder a la fase de liguilla.

Pumas ocupa la posición 11 de la clasificación, con 21 puntos, mientras que el octavo lugar, último puesto que da acceso a la clasificación, pertenece a León, que suma 23 unidades.

León jugará a las 5 p. m. contra Santos; sin embargo, Pumas también debe estar atento a los resultados de Tijuana y Pachuca, equipos que ocupan el noveno y décimo puesto, respectivamente, con 22 puntos. Pachuca jugará contra Toluca y Tijuana hará lo propio ante Atlante.

Keylor Navas se sometió a un tratamiento en una rodilla la semana pasada. Por esta razón, el costarricense no pudo estar con la Selección de Costa Rica en los duelos frente a Ecuador y Argentina.

El arquero tenía molestias en su articulación izquierda, lo que provocó que buscara una forma de aliviar el dolor.

No obstante, La Nación supo que el jugador muestra una mejoría. El tratamiento implicó cuidados durante la primera semana, pero el guardameta ya está totalmente integrado a los entrenamientos de su club.

Keylor consiguió ser subcampeón de México en el primer semestre de 2026 y ahora busca, al menos, volver a disputar la fase final.