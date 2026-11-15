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Puro Deporte

La pasión de Keylor Navas por la UFC lo llevó nuevamente a una gran velada

Keylor Navas estuvo presente en evento de la UFC. El tico organiza una noche de MMA para el 2027

Keylor Navas junto al peleador francés Cyril Gane, además de sus hijos: Mateo y Thiago.
Keylor Navas junto al peleador francés Cyril Gane, además de sus hijos: Mateo y Thiago. UFC
Esteban Valverde