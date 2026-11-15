La pasión de Keylor Navas por la UFC lo llevó nuevamente a una gran velada

Keylor Navas, arquero costarricense del Pumas de México, volvió a aparecer en una velada de la UFC, esta vez para apoyar al peleador francés Ciryl Gane, actual campeón mundial de la categoría de peso pesado.

Navas estuvo presente en el evento que se desarrolló el sábado por la noche, cuando Gane enfrentó a Josh Hokit y le ganó por decisión.

El arquero tico, quien se sometió en los últimos días a un tratamiento en una de sus rodillas, ya avanzó de forma muy acelerada en su recuperación y se encuentra entrenando con normalidad de cara al último juego de la Liga MX, el próximo 21 de noviembre frente a Monterrey.

Keylor no está en la convocatoria de la Selección de Costa Rica para los amistosos frente a Ecuador (viernes pasado) y Argentina (próximo martes 17 de noviembre), debido a la dolencia que presentaba.

El nacional aprovechó el fin de semana sin actividad futbolística para trasladarse a Nueva York, Estados Unidos, y asistir al evento de artes marciales mixtas.

“Yo jugué en París y recuerdo a Ciryl porque es una leyenda en Francia y en la UFC. Para mí es un placer conocerlo y que él continúe como campeón”, dijo el jugador en una entrevista con la transmisión oficial de la UFC.

Junto al guardavallas estuvieron su esposa, Andrea Salas, y sus hijos Mateo y Thiago.

Keylor vive con mucha intensidad este tipo de veladas, al punto de que el guardavallas organizará una el próximo año en México, donde se espera que tenga la oportunidad de pelear el costarricense André Barquero, quien entrena en una escuela de la UFC.