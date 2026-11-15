Keylor Navas ya entrena con normalidad luego del tratamiento en la rodilla

Keylor Navas, arquero de Pumas de México, ya retomó su actividad habitual luego de someterse a un tratamiento en la rodilla izquierda, que necesitaba realizarse durante la fecha FIFA de noviembre.

El portero no pudo incorporarse a la Selección de Costa Rica para los juegos frente a Ecuador y Argentina, programados para el 13 y el 17 de noviembre, respectivamente.

Keylor presentó molestias en la pierna izquierda, lo que lo llevó a buscar soluciones para aliviar el dolor.

Ahora, el costarricense buscará ponerse a tono para el último partido de la fase regular de la Liga MX, en el que Pumas jugará contra Monterrey el 21 de noviembre.

Keylor y los Felinos buscan avanzar a la ronda de enfrentamientos directos, aunque para lograrlo necesitan ganar su partido y esperar otros resultados.

Pumas ocupa el undécimo puesto de la clasificación con 21 puntos, mientras que Pachuca se ubica en el último lugar de la zona de clasificación con 22.

En 2018, Keylor se sometió a un tratamiento similar cuando jugaba para el Real Madrid. En aquella ocasión, recibió una inyección de células madre para reforzar los cartílagos.

En cuanto a la actividad con la Selección Nacional, Bryan Ruiz, entrenador de la Tricolor, declaró que cuenta con el guardameta, por lo que este podría regresar en marzo, cuando Costa Rica se juegue su pase a la Copa Oro.