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Puro Deporte

Keylor Navas ya entrena con normalidad luego del tratamiento en la rodilla

Keylor Navas vuelve luego del tratamiento al que se sometió

Navas
Keylor Navas no pudo estar con la Selección de Costa Rica en los amistosos de la fecha FIFA de noviembre, debido a un tratamiento en la rodilla izquierda, que ya superó. Prensa Pumas UNAM
Esteban Valverde