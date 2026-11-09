Keylor Navas evitó el quirófano: vea cómo se está tratando el problema en la rodilla

Keylor Navas ya se sometió a un tratamiento en su rodilla izquierda para aminorar una molestia que tiene en la zona y por la cual no pudo estar con la Selección de Costa Rica en los partidos amistosos contra Ecuador (13 de noviembre) y Argentina (17 de noviembre).

El guardameta costarricense aprovechará ahora la fecha FIFA para trabajar en el fortalecimiento de la zona mediante ejercicios específicos a nivel muscular. Aunque en México se habló de que el arquero tenía que pasar por el quirófano, La Nación pudo confirmar, a través de dos fuentes cercanas a la Selección Nacional, que no hubo necesidad de realizar ese procedimiento y que, al final, se trató de una intervención menor.

De hecho, esta misma semana el jugador comenzará a realizar ejercicios como bicicleta estacionaria, entre otros, que le permitirán reactivar la zona luego del tratamiento.

En 2018, Keylor se sometió a un tratamiento similar cuando jugaba para el Real Madrid. En aquella ocasión, recibió una inyección de células madre para reforzar los cartílagos.

En ese momento, el fisioterapeuta Erick Rodríguez explicó el procedimiento al que se había sometido el arquero de la Selección Nacional.

Henry Martin delantero de América remató el sábado pasado y venció a Keylor Navas en el duelo que terminó 2 a 2. (VICTOR CRUZ/AFP)

“Básicamente, el tratamiento consiste en evitar el desgaste de rodilla en el deportista, inclusive estimula la regeneración del cartílago. Los resultados se verán en el transcurso de los meses, puede ser tres o seis meses”, declaró.

A Keylor Navas, con Pumas de México, solamente le resta un partido de la fase regular, cuando el equipo se enfrente a Monterrey el próximo 21 de noviembre.

Pumas ocupa el puesto once de la clasificación, con 21 puntos, mientras que el octavo lugar de la Liga MX es para Pachuca, con 22 unidades. Sin embargo, Tijuana es noveno, también con 22 puntos, y Monterrey ocupa el décimo puesto, con 21. Por lo tanto, para que Pumas consiga entrar en los puestos de liguilla, deben darse una serie de combinaciones en los resultados de otros equipos.

En cuanto a la actividad con la Selección Nacional, Bryan Ruiz, entrenador de la Tricolor, declaró que cuenta con el guardameta, por lo que este podría regresar en marzo, cuando Costa Rica se juegue su pase a la Copa Oro.