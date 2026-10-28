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Puro Deporte

Laura Ortega revela por qué ella y Fernán Faerron dejaron Costa Rica para vivir en Panamá

Laura Ortega reveló la incertidumbre que han pasado por la situación deportiva de Fernán Faerron, quien no tiene equipo

Laura Ortega acompañó a Fernán Faerron cuando el defensor firmó con Herediano en 2023.
Laura Ortega acompañó a Fernán Faerron cuando el defensor firmó con Herediano en 2023. Alonso Tenorio
Esteban Valverde

Laura Ortega, esposa del futbolista Fernán Faerron, confesó en sus redes sociales la razón por la que decidieron mudarse como familia a Panamá.

A inicios de semana, Ortega sorprendió al anunciar que ella, Fernán y su pequeña hija Elisa se irían a vivir al vecino país. Ahora, amplió los detalles sobre las situaciones que han enfrentado y que los llevaron a buscar nuevas oportunidades fuera de Costa Rica.

“Nos mudamos a Panamá. Muchos pueden ver una nueva aventura. Esta historia no estaba lista para contarla. Nan (Fernán) ha dedicado su vida al fútbol, hemos construido sueños y futuro alrededor de esto. Le he agarrado cariño, pero este año ha sido el más difícil. Llevamos meses con incertidumbre, inestabilidad, viendo puertas que se abren y de la nada se cierran”, contó.