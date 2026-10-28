Laura Ortega revela por qué ella y Fernán Faerron dejaron Costa Rica para vivir en Panamá

Laura Ortega, esposa del futbolista Fernán Faerron, confesó en sus redes sociales la razón por la que decidieron mudarse como familia a Panamá.

A inicios de semana, Ortega sorprendió al anunciar que ella, Fernán y su pequeña hija Elisa se irían a vivir al vecino país. Ahora, amplió los detalles sobre las situaciones que han enfrentado y que los llevaron a buscar nuevas oportunidades fuera de Costa Rica.

“Nos mudamos a Panamá. Muchos pueden ver una nueva aventura. Esta historia no estaba lista para contarla. Nan (Fernán) ha dedicado su vida al fútbol, hemos construido sueños y futuro alrededor de esto. Le he agarrado cariño, pero este año ha sido el más difícil. Llevamos meses con incertidumbre, inestabilidad, viendo puertas que se abren y de la nada se cierran”, contó.

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