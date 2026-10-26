Fernán Faerron y Laura Ortega se van a vivir a otro país

El futbolista Fernán Faerrontomó nuevos aires y se encuentra en Panamá, donde continuará, al menos por un tiempo, su vida junto a su familia, compuesta por su esposa, Laura Ortega, y su pequeña hija, Elisa Faerron.
Ortega publicó en la red social Instagram una serie de fotografías en sus historias, en las que se le ve compartiendo con Fernán y Elisa, además de sus padres, en Ciudad de Panamá.
Por otra parte, en una de sus historias colocó el siguiente texto.
“Amanecimos en nuestra nueva casa. Les debo el chisme, blog, story time, pero mientras tanto disfrutaré. Lqm (los quiero mucho)”, publicó Ortega.
Hay que recordar que Fernán Faerron se encuentra sin equipo luego de su paso por el Cartaginés durante el primer semestre de 2026, periodo en el que el jugador fue clave para los brumosos, al punto de llegar a ser titular en la Selección de Costa Rica.
Para la segunda mitad de 2026, el futbolista no firmó con ningún equipo, pues estuvo esperando una opción en el exterior que no se concretó.
Ahora, todo hace indicar que Fernán Faerron estará en Panamá con su familia. Sobre su futuro deportivo, todavía no hay noticias.