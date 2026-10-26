Fernán Faerron y Laura Ortega se van a vivir a otro país

El futbolista Fernán Faerron tomó nuevos aires y se encuentra en Panamá, donde continuará, al menos por un tiempo, su vida junto a su familia, compuesta por su esposa, Laura Ortega, y su pequeña hija, Elisa Faerron.

Ortega publicó en la red social Instagram una serie de fotografías en sus historias, en las que se le ve compartiendo con Fernán y Elisa, además de sus padres, en Ciudad de Panamá.

Por otra parte, en una de sus historias colocó el siguiente texto.

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