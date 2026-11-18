Lionel Scaloni ofreció una extensa rueda de prensa luego de que Argentina goleó y humilló por 7-0 a la Selección de Costa Rica. Aunque en esa comparecencia se dedicó a hablar sobre la Albiceleste, respondió una consulta sobre qué consejo podría darle a Bryan Ruiz.

“No soy nadie para darle consejos, pero que crea en sus principios”, afirmó Lionel Scaloni.

De hecho, hasta confesó que antes del arranque del juego en el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, cruzaron unas palabras.

“Hablamos un poco antes del partido y me dijo que él y su familia eran seguidores de Argentina y ya ahí tiene algo ganado”, mencionó, con humor. Después de eso, hizo una reflexión en alusión a Bryan: “Lo importante es que crea en sus principios”.

Luego se dedicó a hablar de la Albiceleste, pero hay una frase que compagina bien con este cierre de año, ante Costa Rica y lo que debe buscar Argentina.

Después del Mundial 2026, en el que el equipo luchó hasta donde pudo para que no llegara el adiós de Messi, porque sin necesidad de que él lo dijera todos sabían qué iba a pasar y que Argentina llegó a la final más con el corazón que con piernas, los amistosos han sido contra rivales de perfil bajo, a excepción de Uruguay.

Antes del duelo que perdió jugando bien ante la Celeste, Argentina se enfrentó ante Burkina Faso y Benín, que fue el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección. Y después de la caída ante Uruguay, Argentina goleó a Costa Rica.

“Tenemos una base bastante consolidada. Para el año que viene tenemos que ver bien contra quién empezaremos a jugar. A nosotros nos interesa competir”, afirmó Lionel Scaloni.

Además, indicó que le gustaría seguir por la línea de ser un equipo referencia y difícil de enfrentar.

“Un equipo que le encuentre la vuelta al rival de cómo defenderlo, de cómo atacarlo. Mantener el nivel es difícil en el fútbol y el desafío es seguir de la misma manera.

”Creo que el año es positivo. Hemos dado la cara y llegado a otra final de Mundial; no siempre se puede ganar. Estamos satisfechos”, destacó el hombre que en los últimos días renovó su contrato como director técnico de la Selección de Argentina.