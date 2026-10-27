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La Liga denuncia comportamientos violentos en el clásico Barcelona-Real Madrid

El clásico que el Real Madrid le ganó al Barcelona dejó hasta un jugador golpeado con una bandera, en la celebración del segundo gol

En esta celebración del Real Madrid golpearon con el asta de una bandera al jugador Eduardo Camavinga, el domingo anterior en el Camp Nou del Barcelona.
En esta celebración del Real Madrid golpearon con el asta de una bandera al jugador Eduardo Camavinga, el domingo anterior en el Camp Nou del Barcelona. JOSEP LAGO
AFP

Madrid, España. La Liga Española denunció insultos y comportamientos violentos por parte de los aficionados del Barcelona y del Real Madrid durante en el clásico del domingo, entre ellos, el golpe con una bandera dado al centrocampista merengue Eduardo Camavinga.

El campeonato español enumeró hasta 17 incidentes ocurridos durante el Clásico que el conjunto madridista ganó el domingo (2-1) en el Camp Nou, en su habitual informe de denuncia a la Comisión Antiviolencia, hecho público este martes.

El informe, enviado también al Comité de Competición, órgano disciplinario de la Federación Española, denuncia diez acciones protagonizadas por aficionados azulgranas y siete por hinchas madridistas.