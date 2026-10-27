La Liga denuncia comportamientos violentos en el clásico Barcelona-Real Madrid

Madrid, España. La Liga Española denunció insultos y comportamientos violentos por parte de los aficionados del Barcelona y del Real Madrid durante en el clásico del domingo, entre ellos, el golpe con una bandera dado al centrocampista merengue Eduardo Camavinga.

El campeonato español enumeró hasta 17 incidentes ocurridos durante el Clásico que el conjunto madridista ganó el domingo (2-1) en el Camp Nou, en su habitual informe de denuncia a la Comisión Antiviolencia, hecho público este martes.

El informe, enviado también al Comité de Competición, órgano disciplinario de la Federación Española, denuncia diez acciones protagonizadas por aficionados azulgranas y siete por hinchas madridistas.

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