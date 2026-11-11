La Unafut tira la casa por la ventana: aficionados podrán jugar en su fiesta de semifinales

La Unafut se luce en la recta final del Torneo de Apertura 2026. A falta de dos fechas para que concluya la primera fase del certamen, el organismo prepara una actividad para dar inicio a las semifinales.

La Unafut tirará la casa por la ventana con el Media Day de las semifinales, que contará con conferencias de prensa, experiencias con patrocinadores y encuentros de fútbol entre leyendas, periodistas y aficionados.

La Unafut informó que una de las principales atracciones del Media Day será una cuadrangular de fútbol con la participación de cuatro equipos: Prensa A, Prensa B, Leyendas UNAFUT y un conjunto integrado por aficionados, quienes serán seleccionados mediante una dinámica denominada #RetoJetUnafut, que se realiza en redes sociales.

La escogencia de los equipos de prensa estará a cargo de Anthony Porras y Kevin Jiménez.

Por su parte, los aficionados tendrán la oportunidad de participar en un proceso de selección o draft, para lo cual deberán enviar, antes del viernes 20 de noviembre, un video a la cuenta oficial de Instagram de la Unafut en el que demuestren sus habilidades futbolísticas.

Los participantes seleccionados podrán asistir a una sesión de entrenamiento dirigida por el exfutbolista y director técnico Alonso Solís, quien será el encargado de elegir a los 18 mejores talentos para integrar el equipo de aficionados que disputará la cuadrangular durante el Media Day de las semifinales del Torneo de Apertura 2026.

El Media Day de las semifinales se llevará a cabo el martes 8 de diciembre en el Complejo Deportivo Cibeles (Desamparados de Alajuela), de 12 mediodía a 6 p. m., y estará abierto a todo público, con entrada gratuita.

“Desde Unafut queremos que este evento, además del valor que tiene por representar las conferencias de prensa de semifinales, brinde una experiencia diferente a quienes nos acompañan. De esta forma, esta iniciativa busca acercar a los seguidores del fútbol nacional a sus protagonistas, fortalecer el vínculo con los medios de comunicación y ofrecer un espacio de entretenimiento previo al inicio de las semifinales”, indicó Verónica Sibaja, directora de Comunicación de la Unafut.