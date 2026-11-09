La sorprendente respuesta de Hernán Medford cuando le preguntaron por las críticas de Paté Centeno a Bryan Ruiz

Wálter Paté Centeno, entrenador de San Carlos, fue quien llevó el tema a la discusión pública. El estratega criticó la convocatoria que hizo Bryan Ruiz de Bayron Mora, portero suplente de Alajuelense, para la Selección de Costa Rica. Ante esto, a Hernán Medford, técnico de Saprissa, se le pidió su opinión, pero prefirió no pronunciarse.

“Yo no voy a hablar del tema, porque no, no... No voy a opinar, porque cuando todos opinan, todos lo hacen, pero si soy yo, pues soy el malo. Espero que le vaya bien a la Selección, ojalá la escogencia sea lo ideal. Yo no opino del tema”, sentenció.

La crítica de Centeno se basó en que el portero de San Carlos, José David Vega, fue incluido en la preconvocatoria, pero finalmente no fue tomado en cuenta por Bryan Ruiz para los amistosos contra Ecuador (13 de noviembre) y Argentina (17 de noviembre).

El Paté expresó su molestia por la elección del segundo guardameta de Alajuelense y cuestionó los criterios utilizados para conformar la convocatoria.

“Pero el segundo portero de Alajuela... Y el técnico acaba de salir de Alajuela, o sea, no, no me la como. ¿Y sabés por qué? Porque Vega lleva siete (partidos), Briceño ha atajado cualquier cantidad y está en la final (de la Copa Centroamericana). O sea, usemos la lógica, esto es de rendimiento, él dijo rendimiento, se le olvidó”, manifestó.

“Entonces, mejor no haga una convocatoria de 40 ni de 50, llame a 23 jugadores y punto, y no ilusione a nadie. Pero no haga favores, caballero, por favor. Esto no es de favores, no es un equipo, es la Selección Nacional y, si quiere hacer favores, bueno, que los haga en otro lado, pero en la Selección no”, recalcó Centeno.