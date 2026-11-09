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Puro Deporte

La sorprendente respuesta de Hernán Medford cuando le preguntaron por las críticas de Paté Centeno a Bryan Ruiz

Hernán Medford fue consultado si siente que en la Selección de Costa Rica ‘se hacían favores’ en las convocatorias

08/11/2026/ Juego entre Deportivo Saprissa vs Puntarenas FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Hernán Medford prefirió decir que no hablaría sobre la convocatoria de la Selección de Costa Rica que realizó Bryan Ruiz. JOHN DURAN
Esteban Valverde