La semana futbolera en América: Superclásico en Argentina y chance de oro para América en México

Bogotá, Colombia. ¿Dejar en la cuerda floja a su rival? Boca Juniors promete amargarle la vida a River Plate en el Superclásico de Argentina del próximo domingo, un día después de que el América tenga la oportunidad de asegurar el liderato en la Liga MX.

La semana futbolera en América pinta con grandes emociones, con Palmeiras y Flamengo manteniendo una dura puja por el título en Brasil y el Inter Miami de Lionel Messi buscando evitar otro resbalón en la MLS.

Paren todo porque el domingo Boca Juniors y River Plate se citarán en La Bombonera en una nueva edición de uno de los mayores clásicos del fútbol (12 m. hora de Costa Rica).

El Xeneize ya está clasificado a octavos de final del Clausura, mientras que el Millonario necesita sumar en tierra enemiga para asegurar su cupo en la penúltima jornada de la fase regular.

Boca tiene la opción de amargar a su eterno rival y de paso mantener el pecho inflado en busca de ganar cinco títulos en lo que resta de año, incluido el de la Copa Sudamericana que disputará con Atlético Mineiro.

River, por su parte, parece haber engranado bajo el interinato de Leonardo Ponzio, su emblemático excapitán, y carga con un invicto liguero de cuatro jornadas (tres victorias, un empate).

Brasil: derbis por la punta

Hace meses que en Brasil no hay calma. Palmeiras y Flamengo siguen la interminable puja por el liderato del Brasileirao, a falta de seis jornadas.

Con un ojo en la final de la Copa Libertadores (28 de noviembre), que disputará ante Estudiantes, el Verdao abrirá la jornada 33 el miércoles en casa del Santos de Neymar en el Clásico de la Nostalgia.

El cuadro esmeralda (69 puntos) arribará a la ciudad portuaria sabiendo la situación en la tabla, que dependerá del resultado del choque de este lunes entre Flamengo (67) y Atlético Mineiro.

Bien sea puntero o escolta, Palmeiras deberá enfrentar la dura defensa de Ney y compañía, que se animan con conseguir un cupo a la Libertadores 2027.

Hay que “estar siempre luchando por ganar”, dijo el técnico palmeirense, Abel Ferreira, quien espera que Vasco da Gama perjudique en casa al Fla el jueves, en el Clásico de Millones.

También hay presión en la parte baja de la tabla, donde el Corinthians del entrenador neerlandés Clarence Seedorf tendrá un duelo directo en la lucha por permanecer en la primera división. El Timão (17°) recibirá a Mirassol (15°) el viernes.

México: todo servido para las Águilas

América, con 27 puntos, tiene todo en sus manos para cerrar en lo alto la fase regular del Apertura, a falta de tres jornadas.

¿Qué necesita para dar un paso agigantado hacia ese propósito? Vencer a Tijuana (8°, 20 unidades) el miércoles en un partido pendiente y hacer lo propio con Toluca (5°, 23) el sábado por la decimoquinta fecha.

Las Águilas de Guillermo Almada disputarán ambos cotejos en casa con el mal sabor de haber caído el fin de semana contra Pachuca, un revés que les quitó una invencibilidad oficial de cinco encuentros.

Lionel Messi conduce el balón en el partido del Inter Miami ante el New York Red Bulls, por la MLS, el sábado 24 de octubre. (GORDON DONOVAN/NurPhoto via AFP)

Pero el popular club de la Ciudad de México no puede confiarse, pues Cruz Azul y Guadalajara, ambos con 26 enteros, le respiran en la nuca. La Máquina cerrará la 15ª fecha recibiendo a León (6°) el domingo, un día después de que las Chivas choquen con Atlante (16°).

MLS: Inter Miami, a evitar otro resbalón

A tres fechas del final de la temporada regular de la MLS, Inter Miami buscará pasar la página tras la derrota del sábado 2-0 ante New York Red Bull.

El miércoles, Lionel Messi tendrá una nueva oportunidad de levantar a su equipo, tercero del Este con 55 unidades, en su visita al Cincinnati, octavo con 42 puntos y también aferrado a zona de playoffs.

Las Garzas no pueden resbalar, pues New England Revolution ya les arrebató el segundo puesto y podría escaparse cuando reciba como local al New York Red Bull.

En el Oeste todo está más reñido. Vancouver Whitecaps (55 puntos) defenderá su liderato en una jornada que puede mover el tablero de la clasificación, pues FC Dallas (54) y St. Louis City FC (51) siguen al acecho y también jugarán como locales en esta jornada de mitad de semana.