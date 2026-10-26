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La semana futbolera en América: Superclásico en Argentina y chance de oro para América en México

Las principales ligas de América entran en la etapa de definiciones; vea los favoritos en Brasil, Argentina, México y Estados Unidos

Facundo ''Jagger'' Herrera, de Boca Juniors, celebra un gol ante Independiente el domingo pasado por el Torneo Clausura de Argentina, en el Estadio Libertadores de America-Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda.
Facundo "Jagger" Herrera, de Boca Juniors, celebra un gol ante Independiente el domingo pasado por el Torneo Clausura de Argentina, en el Estadio Libertadores de America-Ricardo Enrique Bochini de Avellaneda. JUAN MANUEL BAEZ
AFP

Bogotá, Colombia. ¿Dejar en la cuerda floja a su rival? Boca Juniors promete amargarle la vida a River Plate en el Superclásico de Argentina del próximo domingo, un día después de que el América tenga la oportunidad de asegurar el liderato en la Liga MX.

La semana futbolera en América pinta con grandes emociones, con Palmeiras y Flamengo manteniendo una dura puja por el título en Brasil y el Inter Miami de Lionel Messi buscando evitar otro resbalón en la MLS.

Argentina: alerta de Superclásico