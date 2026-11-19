México, República Dominicana y Barbados se cruzan en el camino de la Selección de Costa Rica, rumbo a una próxima Copa del Mundo.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que estas tres selecciones se medirán a los nacionales en las Clasificatorias Sub-17 de Concacaf para alcanzar un cupo a la Copa Mundial de Catar 2027 de la FIFA.

El sorteo se efectuó la mañana de este jueves de manera virtual en las instalaciones de Concacaf en Miami, reseñó la Fedefútbol.

“Las sedes para este torneo, que se disputará del 8 al 14 de febrero de 2027, serán México y Honduras, y a nuestra selección le correspondería en tierra azteca, por estar en el grupo B junto con la selección mexicana”, destacó la Fedefútbol.

El torneo se disputará con un formato más reducido que el año anterior, debido a que serán solo 16 participantes, divididos en cuatro grupos de cuatro cada uno.

“Una vez que cada selección se enfrente a cada rival de su grupo, los dos primeros lugares obtendrán los ocho cupos disponibles para la Copa Mundial”, indicó la Fedefútbol.

Costa Rica buscará su decimotercera clasificación a los mundiales de esta categoría, y su tercera de forma consecutiva, tras clasificar en las ediciones de 2025 y 2026.

La Concacaf estará anunciando próximamente el calendario completo de la competencia.

Precisamente, para la edición de este año, la Selección Sub-17 debuta el próximo sábado contra Tanzania, en el Mundial, que se disputa también en Catar.