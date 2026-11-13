La Premier League de Inglaterra se fija en Bryan Ruiz: esta es la razón

Bryan Ruiz está listo para dirigir otro partido de la Selección de Costa Rica, donde su nueva faceta como técnico de la Tricolor no pasó desapercibida para la Premier League de Inglaterra.

La cuenta oficial en español de la que para muchos es la mejor liga del mundo juntó a Bryan y a Diego Forlán en una dinámica para recordar que ambos fueron futbolistas de la Premier y ahora son los técnicos de Costa Rica y Uruguay, respectivamente.

“Diego Forlán y Bryan Ruiz, dos figuras que representaron a sus países en la Premier y hoy les toca estar al frente de sus combinados nacionales”, destacó la cuenta de la Premier League en su Instagram en español.

Con Bryan al frente, la Selección se mide en amistoso a Ecuador, encuentro que inicia a las 6 p.m. y se puede ver por las transmisiones de los canales 6 y 7.

Tras el compromiso, el cuadro patrio parte a Córdoba, Argentina, donde el próximo martes enfrenta a la selección albiceleste.

En la publicación destacaron los números de Bryan y Forlán, sus equipos y el tiempo que estuvieron jugando en el Reino Unido.

En Inglaterra, Bryan Ruiz acumuló ocho goles y 13 asistencias en 68 partidos con el Fulham FC.