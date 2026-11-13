AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

La Premier League de Inglaterra se fija en Bryan Ruiz: esta es la razón

Con Bryan como técnico, la Tricolor se mide a Ecuador y el próximo martes juega contra Argentina

Bryan Ruiz no titubeó en su respuesta cuando le preguntaron si la Selección de Costa Rica debería tener un técnico nacional.
Bryan Ruiz debuta oficialmente con la Selección, esta tarde a las 6 p.m. en el amistoso contra Ecuador. Fanny Tayver Marín
Milton Montenegro