Este es el enemigo invisible que enfrentarán Bryan Ruiz y la Selección de Costa Rica hoy ante Ecuador

Bryan Ruiz debutará como entrenador oficial de la Selección de Costa Rica este viernes ante Ecuador en el estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en Quito. Este recinto está situado a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar, lo que lo coloca como uno de los estadios con mayor altitud en todo el mundo.

Para poner en perspectiva, el estadio con mayor altitud en la Primera División de Costa Rica es el José Rafael Fello Meza, que se sitúa a poco más de 1.400 metros de altura; es decir, la Sele jugará en un campo que se ubica casi al doble de altitud del más alto dentro del país.

Para encontrar una elevación similar en el territorio costarricense, hay que situarse en lugares como el volcán Poás (alrededor de 2.700 metros sobre el nivel del mar) o el volcán Barva (cerca de 2.900 metros sobre el nivel del mar). Esta condición representará uno de los mayores retos que deberá enfrentar la Tricolor de cara al encuentro de este viernes.

Según información recopilada por La Nación, el efecto de la altitud en los futbolistas se manifiesta tanto en el aspecto físico como en el comportamiento del balón durante los encuentros, ya que la presión atmosférica disminuye y el aire tiene menos densidad.

En el apartado físico, los jugadores pueden llegar a percibir menos oxígeno durante esfuerzos prolongados, debido a que, por la baja presión, este elemento entra a los pulmones y a la sangre con menos fuerza, según información del Colegio Nacional de Matemáticas de México (Conamat) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunque es posible aclimatarse a estas condiciones, de acuerdo a Conamat se requieren varios días o incluso semanas para lograrlo, mientras que el combinado nacional únicamente ha estado en suelo ecuatoriano desde el miércoles por la noche (menos de 48 horas al momento del partido).

Si no están acostumbrados a esta altitud, los futbolistas pueden experimentar mayor fatiga y más dificultad para recuperarse tras esfuerzos bruscos, como los requeridos en un sprint o en una presión alta, según la página oficial de los Juegos Olímpicos.

Sumado a esto, la trayectoria de la pelota también cambia. Al haber menos densidad de aire, existe menos resistencia, lo que provoca que un pase o remate con la misma potencia viaje a mayor distancia o con más velocidad de la que conseguiría en estadios con menor altitud.

Además, el efecto o curva del balón también se reduce. Según había explicado el pasado mes de julio Miguel García Guerrero, investigador mexicano especializado en ciencia y deporte, en declaraciones recogidas por La Nación, el efecto o curva necesita una presión atmosférica suficiente para generar una diferencia de presión mientras la pelota gira. En altura, esa fuerza disminuye y la trayectoria tiende a ser más recta.

Según la UNAM, debido a esto, los porteros se ven obligados a ajustar sus tiempos de reacción, mientras que los jugadores de campo deberán recalibrar sus centros, pases o remates, ya que la altitud juega un papel fundamental en el desarrollo del juego y requiere una readaptación técnica.

El debut oficial de Bryan Ruiz como seleccionador será a las 6 p. m. hora de Costa Rica y tendrá transmisión por Teletica (canal 7) y Repretel (canal 6).