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Puro Deporte

Este es el enemigo invisible que enfrentarán Bryan Ruiz y la Selección de Costa Rica hoy ante Ecuador

La Selección de Costa Rica tendrá que lidiar con un importante reto en Ecuador en el debut de Bryan Ruiz como DT oficial

Bryan Ruiz tendrá que lidiar con la altura de Ecuador en su debut oficial con la Selección de Costa Rica. En la foto, Ruiz durante su llegada a Ecuador.
Bryan Ruiz, entrenador de la Selección de Costa Rica, durante su llegada a Ecuador el miércoles pasado. Facebook: Federación Costarricense de Fútbol
Alejandro Cerdas