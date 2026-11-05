La opinión de Jorge Luis Pinto sobre la llegada de Bryan Ruiz a la Selección de Costa Rica

El estratega colombiano habló en una entrevista con Fox y, entre las preguntas que le formularon, se refirió a la llegada del histórico ‘10’ al combinado nacional.
El entrenador aseguró que las federaciones pueden contratar a quien consideren mejor opción y que, si la Federación Costarricense de Fútbol considera que Ruiz es la alternativa idónea, él lo respalda.
“Las federaciones son libres de hacer lo que crean conveniente, y si ellos creen que él es la persona indicada para ir a la Selección, bienvenido. Pero ahora hay que esperar qué hace”, mencionó Pinto.
Además, se refirió a los exjugadores de la generación de Brasil 2014 que han dado el salto a los banquillos y afirmó que deben prepararse de forma correcta, sin apresurarse.
“Preparar, ir escalonados, no de la noche a la mañana arriba, ¿no? Ir escalonados para tener vivencias y aprendizaje. El fútbol no es fácil y después vienen los golpes, tener tranquilidad en eso. Me gusta que ellos lleguen a ser buenos técnicos, tienen muchas vivencias, cosas tácticas muy buenas, entonces ojalá las pongan en práctica”, señaló.
Asimismo, aseguró que no puede dar una opinión sobre estos exfutbolistas, ya que los ha visto muy poco, en referencia específica a los casos de Júnior Díaz, Michael Umaña y Ruiz.
“A Júnior no le he podido ver conceptualmente el equipo; Umaña pues es un asistente y Bryan no ha dirigido, entonces ¿qué le veo o qué opino?”, dijo el timonel, quien se encuentra en el país en una actividad de formación de entrenadores.
En el pasado, Pinto sostuvo diferencias con exjugadores del 2014 como Ruiz, Celso Borges y Keylor Navas.