La opinión de Jorge Luis Pinto sobre la llegada de Bryan Ruiz a la Selección de Costa Rica

La llegada de Bryan Ruiz al banquillo de la Selección de Costa Rica no deja indiferente a nadie. El último en opinar al respecto fue Jorge Luis Pinto, exentrenador de la Tricolor, quien comandó la gesta histórica de la Sele en Brasil 2014.

El estratega colombiano habló en una entrevista con Fox y, entre las preguntas que le formularon, se refirió a la llegada del histórico ‘10’ al combinado nacional.

El entrenador aseguró que las federaciones pueden contratar a quien consideren mejor opción y que, si la Federación Costarricense de Fútbol considera que Ruiz es la alternativa idónea, él lo respalda.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

