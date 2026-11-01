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La Lazio cumple ante el Cagliari y se despega como líder solitario en Italia

Tras el despiste del Inter, la Lazio continúa haciendo un inicio de temporada histórico en la Serie A de Italia

Gennaro Gattuso, entrenador de la Lazio, reacciona al final del partido ante el Cagliari por la Serie A, en el Estadio Olímpico de Roma.
Gennaro Gattuso, entrenador de la Lazio, reacciona al final del partido ante el Cagliari por la Serie A, en el Estadio Olímpico de Roma. TIZIANA FABI
AFP

Roma, Italia. La Lazio aprovechó el revés del Inter de Milán el sábado y se distanció como líder en solitario de la Serie A gracias a su triunfo 2-1 en casa ante el Cagliari, este domingo en su partido de la décima jornada.

Inter y Lazio habían llegado al fin de semana igualados a puntos y a diferencia de goles, con los primeros en cabeza únicamente por su mayor número de tantos a favor.

La derrota 3-1 del Inter el sábado en el Derbi de la Madonnina contra el AC Milan motivó ya que cambiara la diferencia de goles y la Lazio pasó entonces a la primera plaza.