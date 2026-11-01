La Lazio cumple ante el Cagliari y se despega como líder solitario en Italia

Roma, Italia. La Lazio aprovechó el revés del Inter de Milán el sábado y se distanció como líder en solitario de la Serie A gracias a su triunfo 2-1 en casa ante el Cagliari, este domingo en su partido de la décima jornada.

Inter y Lazio habían llegado al fin de semana igualados a puntos y a diferencia de goles, con los primeros en cabeza únicamente por su mayor número de tantos a favor.

La derrota 3-1 del Inter el sábado en el Derbi de la Madonnina contra el AC Milan motivó ya que cambiara la diferencia de goles y la Lazio pasó entonces a la primera plaza.

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