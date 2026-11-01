La Lazio cumple ante el Cagliari y se despega como líder solitario en Italia

Roma, Italia. La Lazio aprovechó el revés del Inter de Milán el sábado y se distanció como líder en solitario de la Serie A gracias a su triunfo 2-1 en casa ante el Cagliari, este domingo en su partido de la décima jornada.
Inter y Lazio habían llegado al fin de semana igualados a puntos y a diferencia de goles, con los primeros en cabeza únicamente por su mayor número de tantos a favor.
La derrota 3-1 del Inter el sábado en el Derbi de la Madonnina contra el AC Milan motivó ya que cambiara la diferencia de goles y la Lazio pasó entonces a la primera plaza.
La victoria de este domingo en el Olímpico le hace sumar 28 puntos, con un balance espectacular de nueve triunfos y un empate desde el inicio de esta Serie A, mientras que el Inter se queda anclado en 25 puntos.
El Cagliari, undécimo clasificado, sorprendió de entrada este domingo, al adelantarse con un gol del angoleño M’Bala Nzola en el minuto 20, pero el equipo celeste igualó en el 36′ gracias al danés Gustav Isaksen.
Pese al dominio abrumador de la Lazio en el juego, la igualdad se mantuvo hasta casi el final, cuando Andrea Pinamonti (83′) recompensó los esfuerzos del local con el 2-1 definitivo.
La Lazio, que fue campeona de Italia por última vez en el año 2000, no había protagonizado nunca un inicio de temporada tan fulgurante.
Su victoria de este domingo se dio, como en sus anteriores partidos como local, con unas gradas en parte desiertas de ultras y tifosi por la guerra abierta de estos contra el propietario y presidente de la entidad, Claudio Lotito.
Por el momento, la nueva etapa del equipo con Gennaro Gattuso como entrenador es un éxito.
Su llegada en julio había suscitado mucho escepticismo después de su fracaso como seleccionador de Italia, al que no había podido clasificar al Mundial 2026, pero por ahora todo está funcionando a la perfección.
Gattuso, sin embargo, intenta bajar la euforia e insiste que hay que ir paso a paso.
Además de ese zarpazo de tres puntos respecto al Inter, la Lazio mantiene cuatro unidades de diferencia respecto a la Roma (3ª), que el sábado había ganado 5-2 de visita al Udinese.
Por su parte, el Como (4º) continúa a cinco puntos de la cabeza tras su triunfo en el primer turno del domingo contra el colista Unione Venezia por 1-0 gracias a un tanto de penal de su capitán, francés Lucas Da Cunha.