Costa Rica albergará el Mundial Mayor Femenino en 2031 junto con Estados Unidos, México y Jamaica, pero antes de eso, la Selección Nacional quiere clasificar al Mundial de Brasil 2027.

A pocas horas del gran reto, tanto Lindsay Camila como sus dirigidas están convencidas de que este viernes 27 de noviembre será el día para hacerlo y que ni siquiera el frío las detendrá, porque se encuentran con una sensación térmica de cinco grados.

La Tricolor se estrenará en el Torneo W de Concacaf en Mansfield, Texas, Estados Unidos, contra Jamaica. Y el equipo que gane este pulso de cuartos de final no solo avanzará en la competición como tal y en el otro reto de acceder a los Juegos Olímpicos, sino que tendrá el pase directo al Mundial de Brasil 2027.

Todo eso encierra el sueño de Lindsay Camila como seleccionadora nacional y también el de sus muchachas, pero a la vez, saben que este juego de este viernes a partir de las 4 p. m. (hora de Costa Rica) contra Jamaica no será fácil.

“Es el partido de nuestras vidas y va a ser muy importante lo que hagamos, obviamente queremos ganar, queremos clasificar y pensando en esto, en el Mundial que acaba de anunciarse, que Costa Rica será una de las sedes, es todavía más importante poder tener la oportunidad de clasificar, ojalá este viernes”, comentó la mediocampista Katherine Alvarado.

La volante acompañó a Lindsay Camila en la conferencia de prensa previa al juego y dijo que la mezcla de jugadoras jóvenes y de más experiencia en la Tricolor es pensando en lo que viene.

“Tenemos mucho talento y ahora un Mundial Mayor es diferente. Algo tenemos que estar haciendo bien. Sin embargo, creo que todavía estamos en ese proceso de crecimiento de fútbol femenino. Esperaría que esta posibilidad del Mundial 2031 nos haga crecer como país y darle más visibilidad a la Primera División y que nos fortalezca”, citó Katherine Alvarado.

Ellas están enfocadas en este viernes, en ese partido ante Jamaica que da el boleto directo al Mundial 2027. De este emparejamiento, el equipo que no clasifique de inmediato, tendrá un segundo chance en el repechaje del 2 de diciembre, que será ante el perdedor del juego entre Estados Unidos y El Salvador.

Alexandra Pinell y Daniela Cruz podrían ser titulares en el partido de este viernes entre Jamaica y la Selección de Costa Rica. (Prensa FCRF/Cortesía)

Pero ellas no piensan en el Play-In, sino en continuar y en soñar también con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Jamaica es un equipo en el que las titulares y las que están en banca juegan en equipos muy fuertes, como Khadija Bunny Shaw, la mejor delantera del mundo, es completa, es fuerte, juega por derecha, por izquierda, tiene cabeceo, está en una liga muy buena (Premier League) y viene de ser campeona allá, que para mí, quitando la Champions League, es el mejor torneo que existe”, comentó Lindsay Camila.

La directora técnica de Selección Femenina de Costa Rica dijo que no va a ser fácil, pero que ella cree mucho en sus jugadoras.

“Vamos a demostrar mucho ante Jamaica, vamos a intentar ponerles las cosas difíciles a ellas. Estoy muy contenta de dirigir a estas jugadoras, porque me hacen realizar sueños que tengo desde hace mucho tiempo”, destacó Lindsay Camila.

Si este partido registrara un empate en tiempo regular, vendrían los tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario. El juego será transmitido por ESPN.