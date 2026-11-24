Lonis Calero lleva tres años siendo considerado el jugador más importante del fútbol playa de Costa Rica. Este guanacasteco de 28 años ha sido refuerzo de equipos internacionales e incluso jugó en la Liga Española de fútbol playa. No obstante, ahora enfrenta la prueba más difícil de su vida: recuperarse de una balacera.

El sábado 21 de noviembre Lonis viajaba en el vehículo que fue atacado a balazos y en el que se trasladaban tres jugadores de fútbol playa del equipo de Sámara. En el ataque falleció uno de ellos y otros dos resultaron heridos, entre ellos Calero.

Kevin Castillo, presidente del conjunto guanacasteco, habló con La Nación sobre lo sucedido y aseguró que están muy pendientes del estado de salud de sus futbolistas.

Lonis Calero hizo esta jugada acrobática en un juego de Garita Palmera de El Salvador, en el Mundial de Clubes este año en Turquía. (Facebook/Lonis Bolaños)

“Él ahorita se encuentra estable. Lo último que supimos es que sí le intervinieron un brazo, que fue donde le impactaron una vez, mientras que está a la espera de que le intervengan el tórax, porque el impacto de la bala como que explotó por dentro. Ante esto, tienen que hacerle una limpieza”, manifestó Castillo.

“Él está sedado, pero por ratos está consciente y sí habla y demás”, agregó.

Por su parte, Stewart Gómez, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Playa, declaró que el jugador venía de participar en el Mundial de Clubes de la disciplina, que disputó con Garita Palmera, equipo de El Salvador.

“Él es el referente del fútbol playa de Costa Rica. De hecho, es muy común que equipos internacionales lo busquen para reforzarse. Tiene tres años de ser el mejor jugador de este país”, declaró.

Una de las hipótesis sobre lo ocurrido, según lo que pudo indagar Gómez con personas cercanas al jugador, es que los futbolistas fueran confundidos con otras personas, pues todavía se desconoce el motivo del ataque.

“Todo hace indicar que hubo un error, porque lo que nos explicaron fue que andaban buscando a otra persona y que, como que, ellos tenían cierta similitud: brazos tatuados, el pelo colocho y otras cosas. Entonces, pareciera que fue una equivocación”, relató.

En el incidente falleció Cristopher Montes. El deportista recibió impactos de bala en la espalda, la pierna derecha y la pantorrilla izquierda.

En el vehículo también viajaba otro futbolista, Elber Zúñiga Castillo, quien, según informó el presidente de Sámara, también sufrió heridas, pero se encuentra fuera de peligro.

“Creo que le tendrán que reconstruir un tobillo, pero está en condición muy estable”, finalizó Kevin Castillo.

La continuidad de Calero y Zúñiga en el fútbol playa dependerá de la evolución que muestren en su recuperación, de momento Castillo expresó que lo esencial es que ambos salgan de la atención hospitalaria.

“Eso lo vamos analizando poco a poco, nosotros de momento estamos trabajando en darle todo el apoyo a los dos heridos y a la familia del muchacho que se nos fue para que sientan el apoyo de parte de toda la organización”, acotó.

Respecto al futuro del equipo, Castillo confirmó que el plantel no tendrá actividad durante lo que resta del año. De hecho, suspendió su participación en el torneo internacional American Winner.

Lonis Calero marcó el fútbol de playa de Costa Rica con 53 goles en una temporada, mientras que en el torneo nacional 2026 no solo fue el goleador y campeón nacional, sino que también fue el MVP del certamen.

En el Mundial de Clubes con Palmera de El Salvador el jugador anotó nueve dianas.