París, Francia. El francés Philippe Diallo, el japonés Kohzo Tashima y el actual jerarca ítalo-suizo Gianni Infantino fueron declarados oficialmente candidatos a la presidencia de la FIFA, anunció el jueves el organismo mundial del fútbol.

Todavía falta un paso: la comisión electoral de la FIFA debe ahora pronunciarse sobre la admisibilidad de estas candidaturas, antes de la votación prevista en Rabat (Marruecos) el 18 de marzo de 2027.

En esa elección deben participar las 211 federaciones nacionales que integran la FIFA, cada una con un voto. La mayoría absoluta está fijada en 106.

Infantino, de 56 años, dirige la FIFA desde febrero de 2016 y fue reelegido en 2019 y 2023 sin tener contrincante, pero su autoridad quedó fisurada desde que en julio se conoció su proyecto secreto de abrir las competiciones, incluido el Mundial, a inversores privados.

La fuerte oposición encontrada, que incluyó una amenaza de boicot por parte de la influyente UEFA, terminó haciendo naufragar su plan.

Diallo, de 63 años y presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), fue anunciado el lunes por sorpresa como la carta de la UEFA para esta elección y el martes prometió una “gobernanza colegiada” en caso de ser elegido y no un liderazgo “en solitario”.

Alianzas internacionales

Tashima, de 68 años, afirmó por su parte el miércoles que desea insuflar a la FIFA el “sentido estricto de la ética” que cree que caracteriza a Japón.

Es el presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol (JFA) y conoce bien las estructuras de la FIFA, ya que fue en el pasado integrante de su Consejo.

Otros dos nombres que habían mostrado su deseo de ser candidatos a las elecciones de marzo de 2027, el exfutbolista suizo de origen español Ramón Vega y el profesor universitario camerunés Jean Crépin Soter Nyamsi, no están finalmente en la lista de aspirantes.

El plan frustrado de inversión privada de la actual dirección de la FIFA pareció unir en un primer momento a la UEFA (Europa), la Concacaf (América del Norte, Central y Caribe) y la AFC (Asia), pero el panorama fue cambiando e Infantino ganó parte del terreno perdido.

Se garantizó los apoyos de la CAF (África) y de Sudamérica (Conmebol), además de conseguir el respaldo de los caribeños y de hacer cambiar de posición a la AFC.

Infantino parece por lo tanto ahora en una posición de fuerza ante dos candidatos que dieron el paso adelante en los últimos días de un plazo que concluyó el miércoles.

Durante mucho tiempo se rumoreó con nombres como el del canadiense Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, o el del francés Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal inglés, que finalmente no se presentaron.

¿Dos o tres candidatos?

La gran pregunta ahora es saber si Diallo y Tashima se unirán en una única candidatura, algo que parece posible por las declaraciones conciliadoras entre ambos en los últimos días.

En una entrevista con el diario deportivo L’Équipe publicada el miércoles, Tashima admitió que deseaba “tener una conversación” con Diallo en vistas a una eventual “candidatura común” o un “acercamiento”.

Diallo había afirmado el martes que tenía predisposición a “unir fuerzas” con el dirigente nipón para “hacer llegar un mensaje común”.

La UEFA anunció que Diallo tendrá el apoyo unánime de sus 55 miembros, pero para llegar a la mayoría de 106 todavía queda mucho terreno por recorrer, especialmente teniendo en cuenta que es poco conocido fuera de Francia y de Europa, al contrario que el mediático Infantino.

Diallo, eso sí, aseguró el martes contar también con respaldos de fuera de Europa, sin precisar cuántos ni cuáles.