La Selección de Costa Rica se enfrenta este martes a su similar de Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. La diferencia entre ambas plantillas se refleja en múltiples aspectos, pero uno de los más significativos es el valor de mercado de los dos combinados.

El futbolista más valioso de toda la Albiceleste es Enzo Fernández. Según la página especializada Transfermarkt (utilizada como referencia en todo el mundo), la ficha del centrocampista del Manchester City vale $132,23 millones.

En contraste, el jugador más cotizado de la Sele es Manfred Ugalde, con un valor estimado de $13,22 millones, lo que representa una diferencia de 10 veces entre el sudamericano y el tico.

Por otro lado, tomando como referencia los datos de la plantilla de la Tricolor que se enfrentó contra Ecuador, el valor total del equipo es de $32,62 millones, apenas la cuarta parte de la tasación de Fernández por sí solo.

Además, la nómina de Argentina que se midió ante Uruguay el pasado 13 de noviembre tiene un valor total de $969,12 millones, casi 30 veces más que el valor de los dirigidos por Bryan Ruiz.

Sumado a esto, el promedio por jugador de los sudamericanos entre los 26 convocados (ya sea que hayan jugado o no el viernes pasado) es de $33,8 millones; mientras que la Tricolor posee un promedio de $1,41 millones entre sus 23 futbolistas de esta convocatoria.

El partido de la Selección de Costa Rica ante Argentina será a las 5 p. m. y se transmitirá en televisión abierta por Repretel (canal 6) y Teletica (canal 7).