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Puro Deporte

La escalada: vea cómo evolucionó el nuevo deporte olímpico durante los últimos 25 años en Costa Rica

Hoy se cuenta con una nueva generación de talentosos exponentes de la escalada

La escalada ha tenido una evolución importante en Costa Rica durante los últimos 25 años.
La escalada ha tenido una evolución importante en Costa Rica durante los últimos 25 años. Content Lab
Fanny Tayver Marín

Hace 25 años, la escalada deportiva no figuraba propiamente como deporte muy seguido en Costa Rica. Corría el año 2001 cuando Julio Arce tuvo su primer contacto con las presas y los arneses, descubriendo una disciplina que terminaría por redefinir el rumbo de su vida.

En aquellos primeros años, la comunidad era pequeña y existían pocas opciones de infraestructura y formación especializada.

Julio Arce reconoce como fundamentales en su proceso a David Ulloa, Gerardo Huertas y Andrés Calvo. Posteriormente, su experiencia en Europa le permitió entrenar en ambientes de alto rendimiento y conocer de cerca Copas del Mundo, Campeonatos del Mundo y otros escenarios de la escalada internacional.