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Puro Deporte

Costarricense Tomás Casas fue el mejor de Centroamérica (y sétimo de Latinoamérica) en Copa del Mundo de escalada

Tomas Casas consiguió uno de los resultados más relevantes a nivel internacional para Costa Rica en escalada

Tomás Casas acaba de conseguir un resultado importante en la última fecha de la Copa del Mundo de la World Climbing Series, en Santiago de Chile.
Tomás Casas acaba de conseguir un resultado importante en la última fecha de la Copa del Mundo de la World Climbing Series, en Santiago de Chile. Content Lab
Fanny Tayver Marín

La escalada en Costa Rica tiene motivos de sobra para celebrar y aspirar a más, luego de que Tomás Casas, de 20 años, se ubicó como el mejor escalador de Centroamérica y el sétimo de Latinoamérica en la última fecha de la Copa del Mundo de la World Climbing Series, en Santiago de Chile.

La competencia se disputó a finales de octubre en la categoría Open o General, en la que participan los mejores deportistas del circuito internacional.

En la exigente competencia también actuó el costarricense Iván González, quien terminó dos puestos atrás de Tomás Casas.