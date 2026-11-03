Costarricense Tomás Casas fue el mejor de Centroamérica (y sétimo de Latinoamérica) en Copa del Mundo de escalada

La escalada en Costa Rica tiene motivos de sobra para celebrar y aspirar a más, luego de que Tomás Casas, de 20 años, se ubicó como el mejor escalador de Centroamérica y el sétimo de Latinoamérica en la última fecha de la Copa del Mundo de la World Climbing Series, en Santiago de Chile.
La competencia se disputó a finales de octubre en la categoría Open o General, en la que participan los mejores deportistas del circuito internacional.
En la exigente competencia también actuó el costarricense Iván González, quien terminó dos puestos atrás de Tomás Casas.
“Dejé de ver el nivel internacional como algo lejano y empecé a verlo como una referencia de hacia dónde puedo llevar mi proceso”.
Este deporte pasó de una cultura principalmente recreativa a una estructura capaz de desarrollar atletas con objetivos competitivos internacionales.
La escalada toma auge en el país y ese crecimiento coincide con la consolidación de la disciplina como deporte olímpico, lo que abre nuevas metas para los atletas nacionales.
Tomás Casas se formó en El Spot, de Grupo Eskalar, proyecto impulsado por Julio Arce, pionero de la escalada deportiva en Costa Rica.
Detrás de Casas crece además una cantera que da continuidad al proyecto, crecen escaladores como Mateo Bogantes, Pascal Giustiniani, Thomas Kaufman, Sebastián Coto y Rafael Vargas.
Tras su actuación en Chile, Tomás Casas tiene previsto competir en diciembre en la Serie Panamericana que se realizará en Buenos Aires, Argentina.
Se trata de un circuito distinto a los Juegos Panamericanos, que se celebrarán en Lima en 2027, y representa una nueva oportunidad para medirse ante los mejores escaladores del continente.
Sobre la escalada
La escalada es un deporte que consiste en subir paredes verticales o inclinadas, utilizando la fuerza, resistencia, técnica, equilibrio y coordinación del cuerpo. Muchas veces se entrena en montañas.
Existen tres modalidades principales que son la escalada de dificultad, en donde el objetivo es llegar lo más alto posible en una pared utilizando una cuerda de seguridad. Después, está la escalada de velocidad, que consiste en subir una pared de 15 metros en el menor tiempo posible. Gana quien llega primero a la cima. Además, está la escalada en bloque, que se realiza en paredes más bajas, sin cuerdas y con colchonetas de seguridad. El objetivo es completar diferentes recorridos utilizando la menor cantidad de intentos.