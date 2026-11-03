Costarricense Tomás Casas fue el mejor de Centroamérica (y sétimo de Latinoamérica) en Copa del Mundo de escalada

La escalada en Costa Rica tiene motivos de sobra para celebrar y aspirar a más, luego de que Tomás Casas, de 20 años, se ubicó como el mejor escalador de Centroamérica y el sétimo de Latinoamérica en la última fecha de la Copa del Mundo de la World Climbing Series, en Santiago de Chile.

La competencia se disputó a finales de octubre en la categoría Open o General, en la que participan los mejores deportistas del circuito internacional.

En la exigente competencia también actuó el costarricense Iván González, quien terminó dos puestos atrás de Tomás Casas.

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