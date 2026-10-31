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Puro Deporte

La Carrera de la Comunicación renace tras once años de ausencia

Los fiebres del atletismo y quienes quieran hacer deporte por salud tienen una cita en la Carrera de la Comunicación, que será el 15 de noviembre en San José

Clásica Internacional La Candelaria
La Carrera de la Comunicación se presenta como un evento atractivo para los fiebres del atletismo en noviembre. Rafael Pacheco Granados
Fanny Tayver Marín

¿Se acuerda de la Carrera del Prensa? Sí, aquella prueba que se efectuó durante 40 años, pero que se suspendió en 2015... La competencia está de regreso, solo que con otro concepto y rebautizada con el nombre de Carrera de la Comunicación.

El evento vuelve a escena con una nueva identidad y evolución, pues ahora busca reunir a los profesionales, estudiantes de las diferentes especialidades de la Comunicación, así como público en general.

Todo bajo un enfoque inclusivo y un mismo propósito, que es correr, conectar y comunicar.