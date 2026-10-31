La Carrera de la Comunicación renace tras once años de ausencia

¿Se acuerda de la Carrera del Prensa? Sí, aquella prueba que se efectuó durante 40 años, pero que se suspendió en 2015... La competencia está de regreso, solo que con otro concepto y rebautizada con el nombre de Carrera de la Comunicación.
El evento vuelve a escena con una nueva identidad y evolución, pues ahora busca reunir a los profesionales, estudiantes de las diferentes especialidades de la Comunicación, así como público en general.
Todo bajo un enfoque inclusivo y un mismo propósito, que es correr, conectar y comunicar.
La carrera busca convertirse en un espacio para hacer una pausa en la rutina, cuidar el cuerpo, compartir con muchas personas y fortalecer los vínculos del profesional en Comunicación y la comunidad.
En este regreso al asfalto, los periodistas Fernando Fernández y Jorge Protti Matteucci son los dedicados de esta edición de la Carrera de la Comunicación, pactada para el domingo 15 de noviembre, a partir de las 6 a. m., en San José.
La carrera cuenta con dos categorías: 5 kilómetros y 10 kilómetros, con salida y meta en el parque Beneméritos de la Patria, más conocido como parque María Auxiliadora, en barrio Don Bosco, en San José. Además, habrá caminata para quienes no quieran correr.
El monto de la inscripción para la carrera como tal es de ¢20.000 para el público en general y ¢18.000 para quienes estén incorporados al Colegio de Periodistas; mientras que la inscripción para la caminata cuesta ¢10.000.
Según la organización, el recorrido sale del parque María Auxiliadora, pasando por el Paseo Colón, Hospital San Juan de Dios, Avenida Segunda, restaurante La Comilona donde se dobla al sur para tomar rumbo hacia la parada de buses de Puntarenas, Clínica Moreno Cañas, Municipalidad de San José y de nuevo al punto de partida.
Las inscripciones están disponibles en Abuenpaso.cr, Globalsportcr.com, Tiendas Runner y el Colegio de Periodistas.