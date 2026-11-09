Kristian Mora relató en Fox el partido Herediano vs. Inter San Carlos: esto hizo en los goles

Kristian Mora y Fox han recibido múltiples dardos desde el Herediano, principalmente a cargo de Jafet Soto. El periodista y narrador estuvo a cargo del relato del juego entre el Team e Inter San CarlosTeam e Inter San Carlos.
Solo con saber que ese canal transmitiría el partido de local de los florenses, quizás había cierta expectativa sobre lo que pasaría en la transmisión y en la rueda de prensa.
Lo cierto del caso es que imperó el profesionalismo, porque Kristian Mora cantó los goles de Keyner Brown y Randy Vega como lo hace habitualmente.
Mientras que por parte de Jafet Soto no hubo indirectas de ningún tipo en la posterior conferencia de prensa.
Vea el gol de Keyner Brown
⚽¡Los Florenses abren el marcador!— Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 9, 2026
Keyner Brown aprovecha el balón parado para mandar el balón al fondo de la red. #FPDenFOX pic.twitter.com/79o9stONO4
Vea el gol de Randy Vega
💚⚽ ¡Cayó el empate Tafa! Randy Vega con un zurdazo desde fuera del área empata el marcador. #FPDenFOX pic.twitter.com/zX8ylEgZeW— Fox Deportes Costa Rica (@foxdeportes_cr) November 9, 2026