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Puro Deporte

Kristian Mora relató en Fox el partido Herediano vs. Inter San Carlos: esto hizo en los goles

El canal Fox transmitió el partido de local de Herediano contra Inter San Carlos

Kristian Mora
Kristian Mora cantó dos goles en el partido entre Herediano e Inter San Carlos. Captura de video
Fanny Tayver Marín