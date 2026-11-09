Jafet Soto reaparece en vivo en la pantalla de Fox: ¿Imagina qué dijo?

Jafet Soto le ha lanzado una cantidad incontable de dardos a Fox y al periodista y narrador Kristian Mora, pero curiosamente, esta vez la rueda de prensa del técnico de Herediano transcurrió con normalidad, sin directas ni indirectas.

Esa fue la televisora que transmitió el partido en el que el Team empató 1-1 contra Inter San Carlos. Y Fox transmitió en vivo la conferencia que brindó.

La primera consulta la realizó precisamente la televisora, por medio del periodista Alonso García y fue sobre el juego.

“Yo creo que si lo ponemos en un contexto no podemos estar satisfechos jamás por los resultados que hemos obtenido, máxime por lo fuerte que somos en casa. Pero sí creo que hay una muy buena apreciación suya: el equipo empieza muy fuerte manejando bien el partido y sometiendo al rival, pero sí decaemos en un momento determinado”, expresó Jafet Soto.

Añadió que metió gente y el equipo levanta; pero que Douglas Sequeira también hizo cambios agresivos.

“Yo espero un poquito para hacer los cambios porque venimos de una situación muy desgastante, no solo físicamente, sino mentalmente. Hay que tomar en cuenta todo ese panorama, pero ahora tenemos unos 20 días para mejorar y comenzar a pensar en el otro campeonato”, citó.

Dijo que tienen que aprovechar el tiempo para una retroalimentación y que él ha analizado muy bien durante esta etapa en que volvió tras la salida de Paulo Wanchope.

“Cosas muy sencillas que viví hace un año y que no mejoramos. Volvimos a cometer los mismos errores de agosto del año pasado en este agosto, en temas de supervisión y muchos aspectos que no vale la pena mencionarlos, sino que vale la pena valorar como institución para que no nos vuelvan a pasar y volver a estar más pendiente y más cerca del equipo”, afirmó.