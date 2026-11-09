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Puro Deporte

Jafet Soto reaparece en vivo en la pantalla de Fox: ¿Imagina qué dijo?

Esto sucedió en el inicio de la conferencia de prensa de Jafet Soto tras el partido entre Herediano y el Inter San Carlos

Herediano recibe a Inter San Carlos en el cierre de la jornada 16 del Torneo de Apertura 2026.
Jafet Soto brindó una extensa rueda de prensa posterior al juego entre Herediano y el Inter San Carlos. Jorge Navarro para La Nacion
Fanny Tayver Marín