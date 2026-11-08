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Puro Deporte

Keylor Navas y Pumas complican sus aspiraciones tras empate ante el América

Keylor Navas, legionario costarricense, fue titular en empate entre Pumas y América

Keylor Navas despeja ante la presión de Alejandro Zendejas, en el duelo entre Pumas y América por la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario este 7 de noviembre.
Keylor Navas fue titular en el empate de Pumas ante el América. En la foto, el arquero costarricense pasa balón ante Alejandro Zendejas. VICTOR CRUZ
Alejandro Cerdas