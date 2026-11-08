Keylor Navas y Pumas complican sus aspiraciones tras empate ante el América

Keylor Navas, legionario costarricense, vio acción esta noche en el empate 2-2 de Pumas ante el América por la fecha 16 de la Liga MX. El resultado complica las aspiraciones de los universitarios de cara a la clasificación a la liguilla rumbo el título.

La primera anotación del partido fue obra de Alejandro Zendejas al minuto 3, a favor de las Águilas, aunque César Huerta igualó el encuentro menos de un minuto después.

Posteriormente, Henry Martín volvió a adelantar al América, esta vez desde el punto de penal al 72′. Mientras que el 2-2 definitivo fue obra de Robert Morales al minuto 77.

Tras el empate, Pumas quedó en el puesto 11, fuera de los ocho lugares que dan boleto a la liguilla. Los felinos tienen 21 puntos, a uno de la zona segura, por lo que de haber ganado en casa esta noche hubiera sido un gran empujón en sus aspiraciones.

En la última jornada de la fase de clasificación, los universitrios recibirán a Monterrey, que también tiene 21 puntos pero está arriba por gol diferencia. El duelo será el sábado 21 de noviembre a las 7 p. m.