En México revelan el tratamiento al que se someterá Keylor Navas y por el que no estará con la Selección de Costa Rica

Keylor Navas jugará este sábado el clásico contra el América de México con Pumas, pero después de ese compromiso pasará por el quirófano. Por esta razón, no estará con la Selección de Costa Rica en los partidos amistosos contra Ecuador (13 de noviembre) y Argentina (17 de noviembre).

Luego de que en Costa Rica se informara que el arquero no viajaría con el equipo dirigido por Bryan Ruiz, varios medios mexicanos dieron a conocer que el guardameta nacional se someterá a un procedimiento en una de sus rodillas, el cual requerirá una intervención quirúrgica.

“Será sometido a una limpieza artroscópica en la rodilla durante la próxima fecha FIFA. Aunque la intervención no es de gravedad, tendrá que cumplir con un periodo de recuperación de al menos dos semanas”, informó Claro Sports.

Por su parte, Fox Sports MX añadió que el portero ha jugado con molestias, por lo que prefiere someterse al procedimiento médico de una vez.

Bryan Ruiz ya manifestó que, pese a esta ausencia, tiene en cuenta a Keylor para su proceso como seleccionador de Costa Rica.

Por otra parte, Navas espera recuperarse a tiempo para el partido que Pumas disputará el 21 de noviembre contra Monterrey, en el que podría jugarse el pase a la fase de eliminación directa de la Liga MX.