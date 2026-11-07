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Puro Deporte

En México revelan el tratamiento al que se someterá Keylor Navas y por el que no estará con la Selección de Costa Rica

Keylor Navas también es duda para el juego del 21 de noviembre entre Monterrey y Pumas

Keylor Navas en un entrenamiento de Pumas previo al debut en el Apertura 2026 contra Pachuca.
Keylor Navas aprovechará la Fecha FIFA de noviembre para hacerse un tratamiento por molestias en una de sus rodillas. JOSE LUIS TORALES
Esteban Valverde