Keylor Navas y Andrea Salas necesitan de usted para cumplir los deseos navideños de niños costarricenses

Keylor Navas, Andrea Salas y su fundación, Tiempos de Esperanza, se encuentran realizando una campaña navideña que le permitirá a usted trabajar en equipo con el guardameta de la Selección de Costa Rica y de los Pumas de México para cambiarles la Navidad a muchos niños costarricenses.

Se trata de la iniciativa llamada El Club de los Deseos, mediante la cual, gracias a un convenio con las cafeterías Starbucks, Tiempos de Esperanza recolectará juguetes para niños de más de 10 comunidades en condición de vulnerabilidad.

“La idea es muy sencilla: muchos niños y niñas nos han compartido qué les gustaría recibir esta Navidad y queremos que, con la ayuda de todos, esos deseos se hagan realidad”, comunicó la Fundación.

Esta fue la actividad de Navidad que hizo Tiempos de Esperanza en 2025. (Fundación Tiempos de Esperanza/Cortesía)

El funcionamiento de la campaña será por medio de internet. En el sitio deseos.fundaciontiemposdeesperanza.com se pueden consultar los obsequios que quieren los pequeños. Una vez allí, las personas pueden elegir uno o varios regalos y completar la información de compromiso.

Seguidamente, deberán elegir en cuál sucursal de Starbucks realizarán la entrega. Los padrinos tendrán tiempo hasta el 10 de diciembre para llevar los obsequios.

“Comprá el regalo, ponelo en una bolsa navideña sin envolver, pegale su etiqueta y llevalo a la tienda. La Fundación se encarga de que llegue a quien lo pidió. No es cualquier regalo, es el que el niño o la niña pidió”, explicó la Fundación.

De esta forma, Keylor Navas, su esposa, Andrea Salas, y la fundación de ambos, Tiempos de Esperanza, buscan brindarles a los niños y niñas costarricenses en condición de vulnerabilidad una Navidad llena de sonrisas.