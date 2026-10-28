Kenneth Barrantes cuenta cómo se dio su llegada al banquillo de Alajuelense para relevar a Wílmer López

Kenneth Barrantes cuenta que desde niño, su mamá siempre lo vestía con los colores de Liga Deportiva Alajuelense y que hoy están contento y entusiasmado con el reto que le espera al frente de las leonas.

“He tenido buenas experiencias a nivel femenino en el extranjero y me gustaría aportar todo lo que he aprendido de la mano de Amelia Valverde, quien fue mi mentora en el fútbol femenino con las Rayadas de Monterrey en la Liga MX”, apuntó Kenneth Barrantes en declaraciones proporcionadas por la Liga.

El nuevo entrenador del equipo femenino de Alajuelense afirmó que tiene mucha ilusión en este desafío.

“Sé lo que representa asumir este puesto y la responsabilidad de estar al frente de un equipo que ha tenido a Wilmer López, el técnico más ganador en la historia del fútbol costarricense. Es un reto muy bonito para mí”, destacó.

El entrenador explicó cómo se concretó su regreso a la institución rojinegra y destacó la importancia de compartir la filosofía del club.

“Fue una conversación que tuve con Carlos Vela. Me planteó la posibilidad de venir acá, porque buscaban un técnico con determinadas características y que encajara con la filosofía del club. Hablamos y, gracias a Dios, cerramos la contratación. Estoy ilusionado con este nuevo reto y con lo que significa Liga Deportiva Alajuelense”, subrayó.

Barrantes ha seguido de cerca el trabajo de las leonas y su consigna es mejorar el proyecto, sabiendo que para ellas solo es válido ganar.

“Un empate es una pérdida y existe una presión social y mediática importante. Vamos a intentar mantener el listón bien alto, en beneficio de los intereses de la Liga”, citó.

Dijo que de momento, mantendrá algunos patrones que vienen de atrás, ya con el torneo tan avanzado. Es más, indicó que sería irresponsable de su parte cambiar drásticamente de un día para otro.

Así que su intención es que conforme avancen los entrenamientos, incorporarán algunos matices y situaciones que puedan observar tanto en la cancha como en video, sobre todo en el modelo de juego.

“La filosofía es la misma. Este equipo, tanto en masculino como en femenino, tiene que jugar bien y ganar. Vamos a intentar que tenga buena posesión de balón, que trabaje bastante y que mantenga una buena dinámica”, destacó.

Kenneth Barrantes reconoció la importancia de la figura de Wílmer López y pidió a la afición mantener su respaldo al proyecto deportivo.

“Estoy ubicado en el contexto y sé lo que significa reemplazar a Wílmer, quien de hecho es irreemplazable. Quiero decirle a la afición que siga apoyando el proyecto y que el equipo mantenga el éxito que ha tenido hasta hoy, en beneficio del fútbol nacional.

”Es un proyecto muy serio, con mucha trascendencia a nivel nacional e internacional. Lo que les pido es respaldo y que confíen en el trabajo de las muchachas, sobre todo ahora, en lo que viene, que es lo más importante del campeonato”, concluyó Kenneth Barrantes.

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