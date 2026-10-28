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Puro Deporte

Kenneth Barrantes cuenta cómo se dio su llegada al banquillo de Alajuelense para relevar a Wílmer López

Kenneth Barrantes conoce a fondo al equipo de fútbol femenino de Liga Deportiva Alajuelense

Kenneth Barrantes brindó sus primeras declaraciones como técnico del equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense.
Kenneth Barrantes brindó sus primeras declaraciones como técnico del equipo femenino de Liga Deportiva Alajuelense. Prensa Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Kenneth Barrantes cuenta que desde niño, su mamá siempre lo vestía con los colores de Liga Deportiva Alajuelense y que hoy están contento y entusiasmado con el reto que le espera al frente de las leonas.

“He tenido buenas experiencias a nivel femenino en el extranjero y me gustaría aportar todo lo que he aprendido de la mano de Amelia Valverde, quien fue mi mentora en el fútbol femenino con las Rayadas de Monterrey en la Liga MX”, apuntó Kenneth Barrantes en declaraciones proporcionadas por la Liga.

El nuevo entrenador del equipo femenino de Alajuelense afirmó que tiene mucha ilusión en este desafío.