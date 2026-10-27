Alajuelense anuncia a su nuevo técnico para pelear por el título en fútbol femenino

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer el nombre del nuevo técnico de las leonas, luego de que Wílmer López se marchó a la Selección de Costa Rica como asistente de Bryan Ruiz.

El equipo femenino de la Liga ahora está en manos de Kenneth Barrantes, quien firmó un contrato hasta mediados de 2027.

Alajuelense indicó que el nuevo técnico de las leonas cuenta con trayectoria en el fútbol nacional e internacional, tanto en categorías formativas como en equipos de Primera División.

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