Alajuelense anuncia a su nuevo técnico para pelear por el título en fútbol femenino

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer el nombre del nuevo técnico de las leonas, luego de que Wílmer López se marchó a la Selección de Costa Rica como asistente de Bryan Ruiz.
El equipo femenino de la Liga ahora está en manos de Kenneth Barrantes, quien firmó un contrato hasta mediados de 2027.
Alajuelense indicó que el nuevo técnico de las leonas cuenta con trayectoria en el fútbol nacional e internacional, tanto en categorías formativas como en equipos de Primera División.
Kenneth Barrantes posee licencia A de entrenador y es profesor de Educación Física, graduado de la Universidad de Costa Rica.
Entre sus experiencias más recientes destaca su paso por Rayadas de Monterrey, en México, donde se desempeñó como asistente técnico de Amelia Valverde entre 2024 y 2025, formando parte de ese equipo que ganó dos títulos de la Liga MX Femenil.
Además, a nivel nacional, trabajó en fútbol femenino con Herediano y la Asociación Deportiva Palmares; mientras que en fútbol masculino fue parte de Rancho Santa Ana de Nicaragua, Quepos Cambute, Municipal Santa Ana y Limón FC.
“Conoce la estructura de Liga Deportiva Alajuelense, institución en la que trabajó en sus fuerzas básicas entre 2018 y 2019. Con esta incorporación, el club busca dar continuidad al desarrollo deportivo de su primer equipo femenino, fortalecer el trabajo colectivo y mantener los objetivos competitivos de la institución”, apuntó la Liga en el comunicado oficial.
Kenneth Barrantes toma a Alajuelense en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Premier Femenina, a un punto de Saprissa FF, que se encuenta en la cima.
Luego de doce partidos disputados, las moradas tienen 29 puntos y la Liga registra 28. Sporting se encuentra en la tercera casilla con 22 unidades y Dimas Escazú es cuarto, con 19 puntos.
El Pato se despidió de las leonas con un triunfo de 0-5 de visita ante Chorotega; mientras que Kenneth Barrantes se estrenará en el banquillo de la Liga el 1.° de noviembre a las 11 a. m., en el partido entre Carrillo FF y Alajuelense, en el Estadio de Carrillo.