Kendall Waston aumenta las dudas sobre su lesión

Kendall habló en la zona mixta del Estadio Ricardo Saprissa y se refirió a su dolencia.
Waston presenta una lesión de rodilla, aunque los morados no brindaron más detalles. En conversación con los medios con derechos, Waston se refirió al tema.
“Es un golpe que tuve hace tiempo y se ha venido agravando y en el juego contra San Carlos se sintió más”, dijo Waston.
El defensa no detalló sobre la lesión y comentó no saber si estará para el jueves cuando Saprissa visite a Herediano.
“Me siento optimista de la evolución y el tiempo no lo sé, ese chicharrón se lo dejo al doctor”, indicó Kendall, quien reconoció que le hubiera gustado jugar el clásico.
“Uno quiere aportar en un partido tan importante, pero aquí estamos dándole las mejores vibras al equipo”, señaló Waston, quien agregó que confía en quienes van a jugar.
“Hay compañeros a los que les toca jugar y estaban ansiosos por actuar, y quienes están presentes deben alzar la mano; quien juega siempre va a estar contento”, dijo Kendall.
Waston destacó la presencia de Douglas Sequeira, quien estará en la defensa y no ha jugado un solo partido en este torneo con los morados.
“Douglas ha entrenado muy bien, ya ha jugado con nosotros en otra época, tiene recorrido. Se recuperó de una lesión y le toca jugar; eso es algo que a uno le da mucha alegría”, comentó Kendall Waston.