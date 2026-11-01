Kendall Waston aumenta las dudas sobre su lesión

Kendall Waston es una de las cinco bajas de Saprissa para el clásico de esta tarde. El Gigante no estuvo en el compromiso anterior, el miércoles pasado por la Copa Centroamericana de la Concacaf, contra el Luis Ángel Firpo de El Salvador.

Kendall habló en la zona mixta del Estadio Ricardo Saprissa y se refirió a su dolencia.

Waston presenta una lesión de rodilla, aunque los morados no brindaron más detalles. En conversación con los medios con derechos, Waston se refirió al tema.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

