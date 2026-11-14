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Puro Deporte

Kenay Myrie y su gran meta con la Selección de Costa Rica

Kenay Myrie dio a conocer cómo vive la falta de regularidad en el Copenhague de Dinamarca, además de que no quiere soltar su puesto en Selección de Costa Rica

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Kenay Myrie entrenó con la Selección de Costa Rica en el Proyecto Gol el pasado 10 de noviembre, cuando compartió una actividad de la práctica con Francisco Calvo. JOHN DURAN
Esteban Valverde