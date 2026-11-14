Kenay Myrie y su gran meta con la Selección de Costa Rica

Kenay Myrie, lateral costarricense del Copenhague de Dinamarca, regresó a la Selección de Costa Rica luego de estar ausente desde el fallido proceso rumbo al Mundial de 2026.

El zaguero volvió a vestir la camiseta roja y lo hizo como titular en el encuentro que la Tricolor perdió 2-0 ante Ecuador. Myrie se mostró contento por regresar al equipo y recalcó que hará todo lo posible para continuar siendo convocado por Bryan Ruiz, entrenador de la Selección Nacional.

“Estoy feliz de volver. Es diferente regresar en un juego como este, en Quito, que es en la altura, pero ahora voy a dar lo mejor de mí para quedarme acá. Siento que hay una buena idea; estamos acoplándonos al cuerpo técnico, que es clave para nosotros”, declaró Myrie a Radio Columbia.

Kenay todavía no tiene regularidad en su club, por lo que expresó que, de momento, no sabe qué sucederá con su futuro, aunque fue enfático en señalar que está feliz en el plantel danés.

“De momento estoy con Copenhague, vamos a ver qué pasa. Estoy en un gran equipo que juega Champions, pero estoy feliz y cómodo”, resaltó.

“Yo hablo mucho con mi papá (Roy Myrie) y con el mismo Bryan Ruiz, ellos pasaron por esto (ser legionarios) pero entiendo el proceso que estoy viviendo y tengo que tener paciencia. Estamos bien”, agregó.

Sobre el partido, Myrie también dio su valoración acerca de la derrota.

“Ellos (Ecuador) se encontraron un gol. En el primer tiempo competimos, pero siento que en el segundo tiempo se jugó de otra manera... Llegó la lesión de Alexis, la expulsión de Diego y nada, pues ahora toca seguir mejorando”, finalizó.

Myrie enfrentará en la lucha por su puesto a Yerlan Sosa, que en los últimos meses se proyectó como una figura por la banda derecha, pero se perdió esta gira por una lesión.