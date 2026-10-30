¿Jugará Jonathan Moya en el Morera Soto contra Alajuelense? Vea la alineación de Motagua

Motagua necesita anotar y si hay alguien que conoce de memoria cada rincón del Estadio Alejandro Morera Soto es el atacante costarricense Jonathan Moya, quien ahora juega con el campeón de Honduras.
Sin embargo, la participación del delantero tico con este club se ha visto mermada por lesiones. Pero esta noche, él será titular.
El técnico español Javier López presenta una alineación estelar conformada por Luis Ortiz, Luis Vega, Óscar Padilla, Denis Meléndez, Jonathan Moya, Clever Portillo, Jesús Batiz, José Reyes, Jefryn Macías, Giancarlo Sacaza y Cristopher Meléndez.