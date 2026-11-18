La Selección de Argentina quería ganar y no por hacerlo ante la Selección de Costa Rica, con un contundente 7-0 con dobletes de Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y un tanto de Alexis Mac Allister, sino porque así era su mejor forma de cerrar un año en el que vivieron de todo y que no lo olvidarán.

En el que no faltaron las emociones ni las lágrimas. En el que llegar a la final del Mundial 2026 fue épica pura, impulsada por el efecto Lionel Messi.

Y que perder ante España como ocurrió fue un tremendo bajón porque cualquier seguidor de la Albiceleste quería esa cuarta estrella, que fuera la última de Leo. No pasó y eso le dolió en el alma a Messi y a su gente.

Porque después del Mundial, aunque algunos pensaban que todavía tenía cuerda para que el 10 siguiera algún tiempo más con la cinta de capitán en Argentina y no faltaban los que se negaban a pensar en eso por su deseo de que fuera eterno, la decisión correspondía única y exclusivamente a él. Vino el anuncio y la despedida de Messi de su Selección.

¿Cómo seguir sin él? Después de eso, Argentina perdió contra Uruguay jugando bien y cerró el año llenando de goles a la Tricolor.

“Jugamos por nuestro país y queremos volver a enamorar a la gente. Me pasaron varias cosas, ahora la fractura de mandíbula, y necesitaba estar bien porque mis compañeros me necesitan al 100%.

”Sabíamos que teníamos que dar un esfuercito más, y queríamos ganar en esta etapa ya sin Leo. Los chicos aman y viven estar acá, de a poco se van adaptando”, apuntó Emiliano Dibu Martínez en declaraciones difundidas por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Por su parte, Franco Mastantuono no ocultó su emoción de ser tomado en cuenta por Lionel Scaloni.

“Cada vez que vengo acá lo hago con una ilusión como ninguna. Vestir esta camiseta es lo máximo, y quiero ayudar y mejorar cada día. Terminar con un triunfo en casa es importante, porque venimos trabajando mucho. Se cierra un lindo año”, citó Franco Mastantuono.

Mientras que Nicolás Paz dijo: “Creo que estoy mejorando, divirtiéndome en el campo y con la calidad de jugadores que tenemos, de calidad increíble, se hace más fácil. Es increíble poder jugar en este equipo”.

Por su parte, Julián Álvarez afirmó que fue un año muy especial por todo lo que vivieron, con el Mundial en el medio y la despedida de Leo.

“Una nueva era, con chicos nuevos, y este es el camino. Tenemos que seguir construyendo para representar como lo hicimos siempre”, apuntó Julián Álvarez.

En eso coincidió Enzo Fernández, quien dijo: “Sabemos que se lograron muchas cosas, y con este grupo nos vamos conociendo más, estamos unidos y eso es importante para el futuro”.