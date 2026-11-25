Nueve años después de su última participación y tras cumplir una sanción de ocho años, Juan Carlos Rojas volverá a disputar la Vuelta a Costa Rica en diciembre próximo.

Steven Mora, director del medio CRCiclismo, le confirmó a La Nación que el ciclista, el cual es el máximo ganador en la historia de la Vuelta a Costa Rica con cinco triunfos (y un sexto que le fue retirado tras la sanción por dopaje), volverá a esta competencia en 2026.

Mora confirmó que fue el propio Rojas quien le aseguró que volverá a la competencia más importante del país con el equipo Finca 2 Erres, de San Carlos.

Rojas había sido sancionado en 2019 luego de dar positivo en varios controles antidopaje después de ganar la Vuelta a Costa Rica 2017.

Junto a él fueron suspendidos todos sus compañeros en el equipo Frijoles Los Tierniticos, entre ellos su hermano César Rojas, quien no competirá en esta edición pese a que su suspensión también expiró.

La sanción estuvo en firme hasta el pasado mes de enero y ya en marzo el ciclista, de 44 años, regresó a una competencia oficial avalada por la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci).

Antes de eso, se había mantenido en competencias informales, comúnmente denominadas “pirata”, que no contaban con el aval de Fecoci, especialmente en San Carlos.

Sin embargo, esta no fue la primera ocasión en la que el pedalista recibía una sanción, ya que en 2007 estuvo suspendido por dos años tras dar positivo durante una competencia en El Salvador.

En total, Rojas ha ganado cinco cetros de la Vuelta a Costa Rica: 2005, 2010, 2013, 2014 y 2015. Además, también triunfó en 2017, aunque este le fue retirado por parte de la Unión de Ciclismo Internacional.

La edición 2026 de esta carrera se disputará entre el 11 y el 20 de diciembre y contará con diez etapas repartidas entre las siete provincias del país.