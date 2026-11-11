Jóvenes se lanzan al mar por atractivos premios y cupos internacionales en competencia de surf

Premios en efectivo y proyección internacional son los atractivos para las jóvenes promesas del surf costarricense, quienes preparan sus tablas para competir en el Junior ProAm Extreme.

El evento tendrá tres fechas y se efectuará en tres playas del país, informó la Asociación Costa del Surf (ACOS), organizadora de la competencia.

La primera fecha será en Playa Avellanas (Guanacaste) el próximo sábado y domingo; la segunda se efectuará en Jacó el 5 y 6 de diciembre, y la última se disputará el 6 y 7 de febrero en Dominical (Pacífico Central).

La competencia distribuirá un total de $1.800 en premios en efectivo y otorgará cuatro cupos directos para competir en el prestigioso QS Junior de la World Surf League (WSL) en agosto de 2027. De momento están confirmadas como sedes Nueva Zelanda y Marruecos.

“ACOS, que es la creadora del Campeonato Junior ProAm Extreme, busca fortalecer el desarrollo de las nuevas generaciones del surf y ofrecer a niños y jóvenes oportunidades para avanzar en su formación deportiva y proyectarse hacia escenarios internacionales”, afirmó Carla Gallardo, presidenta de ACOS.

Las competencias se disputarán en las categorías masculinas y femeninas Sub-18, Sub-16, Sub-14 y Sub-12, así como en las divisiones mixtas Sub-10, Sub-8 y Sub-6.

Uno de los principales atractivos del Junior ProAm será la premiación en efectivo para las categorías superiores. En cada fecha se entregarán $200 a quienes ocupen el primer lugar en las ramas masculina y femenina de la Sub-18, y $100 a los ganadores de ambas ramas en la Sub-16. En total, las tres jornadas distribuirán $1.800 en premios en efectivo. Las demás categorías recibirán premios aportados por los patrocinadores.

La fecha de Playa Jacó tendrá un componente especial, pues incluirá la última jornada de selección del equipo de surf de Garabito y una celebración de fin de año para niños y jóvenes. La actividad combinará la competencia con un espacio de convivencia para las familias y la comunidad del surf.

El Junior ProAm Extreme cuenta con el apoyo de la Fundación Shuggie Vida y el patrocinio de Garabito Ciudad Deportiva, Garabito Surf City y Moco Gorila.