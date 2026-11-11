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Puro Deporte

Jóvenes se lanzan al mar por atractivos premios y cupos internacionales en competencia de surf

El fin de semana inicia el Junior ProAm Extreme

Hayden Rodgers Campeón Garabito Surf City Pro Playa Hermosa Garabito 16 de agosto Fotografía: John Durán
Playa Avellanas en Santa Cruz de Guanacaste será escenario de la primera fecha del Junior ProAm Extreme. En la foto, Hayden Rodgers, campeón del Garabito Surf City. Fotografía: John Durán
Milton Montenegro