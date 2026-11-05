Tamarindo tendrá un torneo de surf gratuito para apoyar la protección de sus playas

La emoción del surf se vivirá en las playas de Tamarindo con un torneo que promueve el desarrollo sostenible.

Se trata de la segunda edición del Pico Surf Series, evento que se apoya en este deporte para promover la limpieza de las playas, el reciclaje y la educación ambiental.

El torneo es organizado por Dreamsea Surf Camp y la Fundación The Clean Wave, y cuenta con el patrocinio de Worldpackers (patrocinador principal), Sharkys Tamarindo, Nuevo Mundo y Buses Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG).

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