Tamarindo tendrá un torneo de surf gratuito para apoyar la protección de sus playas

Se trata de la segunda edición del Pico Surf Series, evento que se apoya en este deporte para promover la limpieza de las playas, el reciclaje y la educación ambiental.
El torneo es organizado por Dreamsea Surf Camp y la Fundación The Clean Wave, y cuenta con el patrocinio de Worldpackers (patrocinador principal), Sharkys Tamarindo, Nuevo Mundo y Buses Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG).
La participación será gratuita gracias al apoyo de Worldpackers, que, además, donará $10 a The Clean Wave por cada atleta que se sume a la iniciativa, con el fin de financiar proyectos ambientales en Tamarindo.
La organización resaltó que, como el surf depende de las condiciones de las olas, la fecha exacta de la competencia se definirá dentro del periodo comprendido entre el 1.° y el 15 de diciembre.
El torneo tendrá categorías júnior, amateur y profesional. Además de la competencia, la jornada incluirá una limpieza de playa, un mercado de marcas locales y música en vivo de artistas de la zona, para que familias, visitantes y vecinos disfruten de Tamarindo mientras apoyan el talento y el comercio local.
La fecha exacta se anunciará primero en el perfil de Instagram de Pico Surf Series, por lo que quienes quieran disfrutar de la actividad deben estar atentos a sus publicaciones.
Juan Roberto Arias, cofundador de The Clean Wave, destacó que este evento busca unir la cultura del surf con una mentalidad amigable con el medio ambiente.
“No es solo surf: también habrá limpieza de playa, mercado de marcas locales y música en vivo de artistas locales. El surf es el vehículo para llevar un mensaje de protección de las zonas costeras y los ecosistemas marinos”, comentó Arias en el comunicado de prensa que la organización envió a los medios de comunicación.
El año pasado, el torneo también se realizó en Tamarindo. Arias aseguró que llevan a cabo alrededor de 100 limpiezas de playa al año, enfocadas en retirar microplásticos que posteriormente se convierten en un aditivo para cemento en una planta especializada.