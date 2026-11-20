Playa Avellanas en Guanacaste fue el escenario donde varios jóvenes se lanzaron al mar y con sus tablas dominaron las olas en la primera fecha del Junior ProAm Extreme.

Los primeros puestos de las categorías Sub-16 y Sub-18 suman puntos para optar por una participación en el Qualifying Series (QS) de la World Surf League (WSL), a realizarse en agosto del 2027, en playa Hermosa, Jacó.

La competencia reconoció a los mejores exponentes de sus distintas categorías y abrió nuevas oportunidades para los jóvenes atletas que aspiran a proyectar sus carreras más allá de las fronteras nacionales.

La competencia convocó a jóvenes surfistas en 11 divisiones: Sub-18, Sub-16, Sub-14 y Sub-12, masculinas y femeninas, además de las categorías mixtas Sub-10, Sub-8 y Sub-6, en una competencia que abarcó distintas etapas del desarrollo deportivo.

El Junior ProAm Extreme fortalece el proceso de formación de nuevos talentos, al ofrecerles un espacio para medir sus capacidades, adquirir experiencia competitiva y avanzar dentro de una estructura que conecta el surf formativo con mayores oportunidades deportivas.

“Uno de los principales incentivos del campeonato es su vínculo con el circuito de la World Surf League (WSL), ya que los primeros lugares de las categorías Sub-16 y Sub-18 acumulan puntos para optar por una participación en una fecha del Qualifying Series (QS), una oportunidad de especial relevancia para quienes buscan avanzar en el surf competitivo”, dijo Carla Gallardo, presidenta de la Asociación Costa del Surf (ACOS), organizadora de la competencia, en declaraciones al departamento de prensa de ACOS.

La segunda fecha se efectuará en Jacó el 5 y 6 de diciembre, y la última se disputará el 6 y 7 de febrero en Dominical (Pacífico Central).

La competencia distribuirá un total de $1.800 en premios en efectivo y otorgará cuatro cupos directos para competir en el prestigioso QS Junior de la World Surf League (WSL) en agosto de 2027. De momento están confirmadas como sedes Nueva Zelanda y Marruecos.

Resultados

Sub-18 femenino

Isabela Ayre. 2. Kailiani Céspedes. 3. Zoe Ruiz. 4. Ruth Rosa Daniel.

Sub-18 masculino

Simón Ruiz. 2. Tomás Pathenay. 3. Nico Boos. 4. Kian Jirón

Sub-16 masculino

Nico Boos. 2. Darío Vargas. 3. Ozzie Kusznier. 4. Federico González.

Sub-16 femenino

Lucy Christie. 2. Zoe Ruiz. 3. Kailiani Céspedes. 4. Ikaia Jirón.

Sub-14 femenino

Kailiani Céspedes. 2. Kaia Girón.

Sub-14 masculino

Kian Jirón. 2. Leo Castillo. 3. Ezekiel Amador. 4. Matías Chirino.

Sub-12 femenino

India Pathenay. 2. Ikaia Jirón

Sub-12 masculino

Nico Esses. 2. Matías Chirino. 3. Ezekiel Amador. 4. Jonathan Waldron.

Sub-10 mixto

Sebastián Waldron. 2. Matías Chirino. 3. Kai Buchmann 4. Nico Esses.

Sub-8 mixto

Nico Esses. 2. Lucas Chirino. 3. Mako Sol Schupp. 4. Victoria Amador.

Sub-6 mixto