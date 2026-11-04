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Puro Deporte

José Saturnino Cardozo sorprende en Costa Rica junto a futbolista de un equipo grande (video)

José Saturnino Cardozo, exentrenador de Liberia, dio una sorpresa este martes en Costa Rica

Saprissa v. Liberia
José Saturnino Cardozo, exentrenador de Liberia, fue visto en el Estadio de Puente de Piedra, donde Sporting actúa como local. En la foto, Cardozo durante un partido entre Liberia y Saprissa. Rafael Pacheco Granados
Alejandro Cerdas

El encuentro entre Sporting y Pérez Zeledón en el inicio de la fecha 15 del Torneo de Apertura 2026 tuvo un protagonista inesperado ajeno a los clubes involucrados: José Saturinino Cardozo, exentrenador de Liberia.

El estratega paraguayo fue visto en la gradería del Estadio Puente de Piedra, en Grecia, donde los albinegros actúan como locales.

Desde su salida de los liberianos a mitad de año el estratega no ha firmado con otro club, aunque en sus redes sociales se le ha visto en podcasts y compartiendo con aficionados en estadios de México.