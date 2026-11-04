José Saturnino Cardozo sorprende en Costa Rica junto a futbolista de un equipo grande (video)

El encuentro entre Sporting y Pérez Zeledón en el inicio de la fecha 15 del Torneo de Apertura 2026 tuvo un protagonista inesperado ajeno a los clubes involucrados: José Saturinino Cardozo, exentrenador de Liberia.

El estratega paraguayo fue visto en la gradería del Estadio Puente de Piedra, en Grecia, donde los albinegros actúan como locales.

Desde su salida de los liberianos a mitad de año el estratega no ha firmado con otro club, aunque en sus redes sociales se le ha visto en podcasts y compartiendo con aficionados en estadios de México.

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