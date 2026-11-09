AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Puro Deporte

¿José Saturnino Cardozo será el técnico de Herediano? Jafet Soto responde sin filtros

Herediano anda en busca de técnico y Jafet Soto brindó detalles sobre quién asumirá el banquillo

José Saturnino Cardozo fue a visitar el Edgardo Baltodano.
José Saturnino Cardozo visitó en días recientes el Estadio Edgardo Baltodano, donde digirió a Liberia. José Saturnino Cardozo
Fanny Tayver Marín