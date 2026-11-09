¿José Saturnino Cardozo será el técnico de Herediano? Jafet Soto responde sin filtros

El Club Sport Herediano ya activó la búsqueda de su nuevo entrenador, luego de que el campeón nacional quedó eliminado de manera prematura en el Torneo de Apertura 2026. ¿Será José Saturnino Cardozo?

Nadie mejor que Jafet Soto para dar respuesta a esa consulta que despierta tanto interés entre los rojiamarillos.

Lo primero que dijo en la rueda de prensa de este 8 de noviembre, tras el partido 1-1 ante Inter San Carlos, fue que con con el tema del entrenador, Herediano volvió al modelo antiguo.

“Al modelo ganador que hemos tenido, donde hacemos una valoración y nos sentamos todos como junta a reorganizarnos, a rearmarnos con un modelo que ya tenemos estructurado desde hace años y en eso estamos”, afirmó Jafet Soto.

En cuanto al caso puntual de José Saturnino Cardozo, quien estos días vino a Costa Rica y eso ya levanta sospechas, el presidente de Fuerza Herediana dijo: “Cardozo se suma como una opción, como hay varias. Puede haber cinco o seis opciones, son las que hay y yo sé que ahora que oigan estas declaraciones, se me va a llenar el WhatsApp de este o este (candidato)”.

”No me envíen más, ya no hay chance, son cosas que ya están definidas. De esos cinco o seis vamos a tomar la decisión para ser el próximo entrenador del Herediano. Ya no hay más filtros ni necesidad, le agradecemos a todos los agentes y representantes de que nos tomen en cuenta, pero ya no es necesario, ya pasaron la matriz, la pasaron seis entrenadores, así que empezamos con orden”, expresó Jafet Soto.