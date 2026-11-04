Jornada de Conference League este jueves tendrá duelo entre legionarios costarricenses

Los legionarios costarricenses que participan en certámenes europeos volverán a la competencia este jueves con cuatro partidos que involucrarán a los cinco equipos de seis jugadores patrios, incluyendo un duelo entre futbolistas nacionales.

El primer compromiso de la jornada europea será en la Europa League: el Sparta Praga de República Checa, donde juega Josimar Alcócer, se enfrentará a las 11:45 a. m. (hora de Costa Rica) al Bournemouth de Inglaterra. El choque es clave para que los checos peleen por los puestos de clasificación directa a octavos de final, ya que después de tres fechas ocupan el lugar 16 con cuatro puntos.

Después, en la Conference League, a las 2 p. m. se medirán el Copenhague de Dinamarca, club al que pertenece el lateral Kenay Myrie, frente al Iberia de Georgia. A la misma hora está programado el encuentro del Riga de Letonia, donde militan Orlando Galo y Anthony Contreras, frente al Jablonec de República Checa, aunque ninguno de los dos ticos verá acción por encontrarse lesionados.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

