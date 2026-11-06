¿Jorge Luis Pinto volvería a dirigir en Costa Rica? Esto dijo el entrenador

El extécnico de la Selección de Costa Rica, Jorge Luis Pinto, abordó diversos temas en una entrevista concedida a Fox, entre ellos el cambio generacional, Bryan Ruiz y sus planes profesionales a futuro.

Respecto a esto último, al timonel colombiano se le consultó sobre la posibilidad de volver a dirigir en suelo costarricense, a lo que respondió que es una opción latente, aunque por ahora se concentra en continuar en su mejor nivel profesional.

“Puede ser, en cualquier momento. Aspiro a dirigir dos o tres años más. Hoy estoy mejor preparado que nunca, tengo la experiencia y el conocimiento que he adquirido, visto e investigado. Recorro el mundo para ver, estoy en Eurocopas, estoy en los mundiales, 17 partidos en los mundiales”, comentó el estratega.

Además, aseguró que no piensa vincularse a un club sin antes tener la certeza de que este cumpla sus expectativas deportivas. De igual forma, afirmó que ha recibido propuestas en Costa Rica, las cuales no llegaron a concretarse.

“No voy a coger equipo por coger. Sí me han ofrecido, incluido en Costa Rica. Entonces no me voy a poner a desesperarme. Si veo una cosa buena, competitiva, que me permita trabajar bien, bien; y si no, no”, dijo.

Pese a esto, Pinto manifestó que por respeto prefiere reservarse el nombre del club nacional que pretendió sus servicios. No obstante, se refirió a los motivos por los cuales nunca se concretó su retorno a Liga Deportiva Alajuelense, al señalar que, si bien hubo conversaciones en algún momento, nunca existió un ofrecimiento formal.

“No sé, tal vez los directivos no gustan, no quieren o me ven diferente. Contactos sí hubo, contactos distantes, pero no una cosa propiamente directa. Hay que mirar a ver qué pasa y las aspiraciones de uno”, señaló el entrenador.

Jorge Luis Pinto también habló de la posibilidad de regresar a Alajuelense algún día. En la foto, Pinto durante un amistoso entre los manudos y Millonarios de Colombia en 2019. (JOHN DURAN)

Por último, el timonel cafetero detalló las características que busca para su próximo proyecto deportivo: indicó que desearía asumir un club sudamericano que dispute la Copa Libertadores de América o bien una selección en Centroamérica con aspiraciones de clasificar a una Copa del Mundo.

“Un equipo ganador, un equipo que tenga estructura deportiva para poderle dar estructura de fútbol al equipo. Un equipo donde podamos tener jugadores para competir: por ejemplo, en Sudamérica, un equipo que vaya a competir en Copa Libertadores, o en Centroamérica, una selección para intentar ir a un mundial. Eso es lo que me gusta y espero; si se da bien, y si no, no hay problema”, concluyó.