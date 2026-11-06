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¿Jorge Luis Pinto volvería a dirigir en Costa Rica? Esto dijo el entrenador

Jorge Luis Pinto habló de sus planes a futuro y de posibles ofertas para dirgir en Costa Rica

Pinto
Jorge Luis Pinto aseguró que ha recibido ofertas en Costa Rica, pero no eran lo que él quería. En la foto, Pinto durante su etapa en el Unión Magdalena de Colombia. Prensa Unión Magdalena
Alejandro Cerdas