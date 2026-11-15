¿Jorge Luis Pinto pudo dirigir a Saprissa o Herediano?

Jorge Luis Pinto, entrenador de la Selección de Costa Rica en el histórico Mundial de 2014, en el que el combinado nacional disputó los cuartos de final del torneo, concedió una entrevista a la periodista Lizeth Castro, en la que aseguró que no aceptó una oferta de un equipo de Primera División en Costa Rica porque “se hubiera armado una guerra”.

Pinto siempre ha sido identificado con la Liga Deportiva Alajuelense, escuadra con la que consiguió un bicampeonato entre 2001 y 2003 (que sumado a dos títulos previos de los rojinegros, se convirtió en un tetra). Por ello, de sus palabras se puede deducir que al timonel colombiano lo buscó Saprissa o Herediano, rivales históricos de los manudos.

En medio de la conversación, el estratega también dio a conocer que todavía no piensa en retirarse de los banquillos.

Jorge Luis Pinto trabajó en 2026 en un proyecto televisivo en su país, Colombia. (Jorge Luis Pinto/Cortesía)

“Me falta dirigir más, me encuentro bien física e intelectualmente. Pero quiero estar en algo que verdaderamente me guste, porque recientemente, por ejemplo, tuve la propuesta de un equipo de Costa Rica, otro de Guatemala, uno de Perú y otro de Colombia, además de uno de Venezuela, pero quiero elegir algo que me guste en sentido total”, agregó.

Cuando la comunicadora le cuestionó por qué no aceptó la oferta tica, Pinto respondió: “Iba a darse una guerra. Estaba evitando una guerra de la que no quiero ser el culpable. Yo tengo mis principios, sentimientos deportivos y no creía que debía hacer eso. Soy muy respetuoso de ese equipo, pero no quería cometer ese error sentimental”, puntualizó.

Pinto -de 73 años- dio a conocer que le gustaría dirigir al menos dos o tres años más.

El colombiano estuvo en Costa Rica en los últimos días debido a que impartió una capacitación a los entrenadores de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado.