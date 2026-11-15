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¿Jorge Luis Pinto pudo dirigir a Saprissa o Herediano?

Jorge Luis Pinto dio a conocer que rechazó a un equipo de Costa Rica para evitar un ‘error sentimental’

Jorge Luis Pinto dirigió a Costa Rica en la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde la Selección alcanzó los cuartos de final.
Jorge Luis Pinto dirigió a Costa Rica en la Copa del Mundo de Brasil 2014, donde la Selección alcanzó los cuartos de final. PEDRO UGARTE
Esteban Valverde