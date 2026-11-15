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¿Cómo ven en Argentina enfrentar a la selección de Costa Rica?

La Selección de Costa Rica visita Argentina el martes a las 5 p. m. en la ciudad de Córdoba

Carlos Mora, volante de la Selección de Costa Rica, a la llegada del equipo a Argentina para afrontar el amistoso contra la albiceleste.
Carlos Mora, volante de la Selección de Costa Rica, a la llegada del equipo a Argentina para afrontar el amistoso contra la Albiceleste. Fedefútbol
Esteban Valverde