¿Cómo ven en Argentina enfrentar a la selección de Costa Rica?

El duelo entre las selecciones de Costa Rica y Argentina, programado para el próximo martes a las 5 p. m. en la localidad de Córdoba, no genera mayor expectativa en territorio albiceleste, sobre todo porque en el país subcampeón del mundo todavía se vive el duelo por la salida de Lionel Messi del combinado nacional.

Messi se despidió de la selección en la fecha FIFA anterior. Ante esto, Lionel Scaloni, timonel del equipo, comienza a reconstruir el plantel sin el campeón del mundo en Catar 2022.

Manfred Ugalde, delantero de la Selección de Costa Rica, llegó junto a Bayron Mora (atrás) al hotel de concentración de la Selección de Costa Rica en Argentina. (Fedefútbol/Cortesía)

El periodista Lucas Vitantonio, del diario argentino La Capital, explicó que la afición está un poco fría con la selección debido a que, al no competir por puntos ni por algún objetivo importante, no existe una mayor motivación.

“Para Argentina, esta doble fecha FIFA es para cumplir con el calendario, es para ratificar a Scaloni hasta el 2030, pero el partido ante Costa Rica es para probar jugadores, para ver a los jóvenes y darles regularidad”, dijo.

El comunicador agregó que, aunque existe una buena base de futbolistas como Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lisandro Martínez, entre otros, está claro que desde el banquillo albiceleste quieren observar nuevos talentos, como Valentín Barco o Franco Mastantuono.

“El interés de la gente está caído porque no se juega por nada importante. Una selección como la de Argentina debe llevar el duelo por la partida de Messi; la gente volverá cuando haya algo en juego”, acotó.

Por su parte, Andrés Eliceche, del diario La Nación de Argentina, explicó que, al entender las realidades de ambas selecciones, considera que este compromiso representa una muy buena oportunidad tanto para Bryan Ruiz como para Lionel Scaloni.

“Es atractivo para los dos porque es un momento de rearmado. Para Costa Rica, esta oportunidad es muy buena porque llega en un momento de inicio y se mide ante Argentina, en Argentina”, expresó.

“Hay una meta de consolidación de un nuevo grupo; ahora Argentina está en experimentación”, finalizó.

Argentina llega a este compromiso luego de perder 2-1 contra Uruguay, mientras que Costa Rica cayó 2-0 frente a Ecuador.