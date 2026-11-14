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John Yeboah rompe el silencio tras lesionar a Alexis Gamboa: ‘No fue a propósito’

El defensa sufrió un golpe en la rodilla izquierda y quedó fuera de la Tricolor

Alexis Gamboa recibe atención médica tras la grave lesión de rodilla que lo sacó en solo un minuto durante el partido entre la Selección de Costa Rica y Ecuador.
Alexis Gamboa recibe atención médica tras la grave lesión de rodilla que lo sacó en solo un minuto durante el partido entre la Selección de Costa Rica y Ecuador. ARMANDO PRADO
Milton Montenegro