John Yeboah rompe el silencio tras lesionar a Alexis Gamboa: ‘No fue a propósito’

John Yeboah Zamora es un veloz delantero que nació en Alemania, pero juega para Ecuador.

Creció en Hamburgo, habló alemán desde la cuna, se formó en las divisiones inferiores del Wolfsburgo y defendió la camiseta de la selección germana en competencias internacionales juveniles.

El nombre de Yeboah empezó a sonar en Costa Rica porque fue el jugador que lesionó a Alexis Gamboa.

El zaguero ingresó de cambio en el partido amistoso que la Tricolor disputó contra Ecuador y solo estuvo ocho minutos en la cancha. Yeboah fue a disputar un balón con él y lo golpeó fuertemente en la rodilla izquierda.

“El jugador Alexis Gamboa sufrió una lesión en su rodilla izquierda, por lo que estará viajando este sábado 14 de noviembre por la mañana a Costa Rica”, informó la Fedefútbol luego del partido.

Pero ¿por qué Yeboah juega con Ecuador y hasta disputó el Mundial 2026 con este país si nació en Alemania?

La rodilla de Alexis Gamboa ¡Eso duele! pic.twitter.com/Vea5WBDqxq — TD Más (@tdmascrc) November 14, 2026

Su madre es ecuatoriana. Aunque nació en Alemania y su padre es oriundo de Ghana, la triple nacionalidad pesó poco en su elección. Ecuador siempre estuvo cerca del delantero, quien actualmente milita en el Venezia de Italia.

John Yeboah se disculpó con Alexis Gamboa con este mensaje que publicó en su cuenta en Instagram. (IG John Yeboah/IG John Yeboah)

Yeboah publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que le ofreció disculpas a Alexis Gamboa por la fuerte entrada.

“Alexis Gamboa, siento mucho lo que pasó ayer (viernes); desde luego, no fue a propósito. Espero que te sientas mejor. Que Dios te bendiga”, escribió el atacante de Ecuador junto a una foto del partido en la que se observa al defensor costarricense.

Debido a la lesión de Alexis Gamboa, Bryan Ruiz tomó la decisión de convocar a Kendall Waston para el juego contra Argentina, que se disputará el próximo martes 17 de noviembre en Córdoba. Sin embargo, Saprissa reportó que el zaguero no está totalmente recuperado de su lesión y Waston no viajó.

Será en territorio nacional donde a Alexis Gamboa le efectúen la resonancia magnética. La Federación indicó que, una vez que se conozcan los resultados, le presentará el informe a su equipo, Liga Deportiva Alajuelense, “con quienes ya se ha coordinado el proceso”.

Luego del compromiso, Joseph Mora fue uno de los jugadores que hablaron en la zona mixta y contó que vivió con mucha angustia la lesión de Gamboa.

“Uno nunca quiere nada malo para ningún compañero y, pues, cuando yo lo vi ahí, la verdad que me angustié mucho, porque ver a un compañero con algo que uno no quiere que pase… Y bueno, deseando y pidiéndole a Dios que no sea nada grave, porque la verdad que uno nunca quiere ver que a un compañero o a alguien que represente a la selección le pase nada malo”, expresó Joseph Mora.