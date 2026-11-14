Bryan Ruiz se quedó sin reemplazo para Alexis Gamboa: Kendall Waston no viajó

Bryan Ruiz, entrenador de la Selección de Costa Rica, buscó convocar a un sustituto de Alexis Gamboa, futbolista de Alajuelense que terminó lesionado en el partido ante Ecuador. Sin embargo, finalmente afrontará el encuentro contra Argentina sin incorporar a otro jugador.

En primera instancia, Ruiz llamó a Kendall Waston, defensor del Deportivo Saprissa. No obstante, el cuadro morado presentó un criterio médico en el que aseguró que Waston todavía se encontraba en proceso de recuperación de la última lesión que sufrió.

Posteriormente, la Fedefútbol informó que también hubo intentos por convocar a Luis Flores (Cartaginés), Albert Barahona (Saprissa) y Geancarlo Castro (Cartaginés). Sin embargo, por diferentes circunstancias, ninguno podía viajar este mismo sábado a Argentina, por lo que Ruiz decidió mantener el grupo tal como estaba.

Alexis Gamboa sufrió una lesión tras un encontronazo con un jugador de Ecuador. Aunque el futbolista intentó continuar en el terreno de juego, finalmente tuvo que pedir el cambio debido al dolor que presentaba.

Celso Borges, seleccionado nacional, comentó después del compromiso ante Ecuador que, si Gamboa pidió el cambio, fue porque “algo había pasado”, ya que el zaguero es un futbolista muy fuerte.

Por otra parte, tras la derrota frente a los ecuatorianos, la Fedefútbol confirmó que el liguista regresaría al país este mismo sábado para someterse a diferentes estudios médicos.

De esta manera, la Selección de Costa Rica afrontará el partido del próximo martes, a las 5 p. m., ante Argentina con Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas y Diego Mesén como sus únicos defensores centrales.