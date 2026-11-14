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Puro Deporte

Bryan Ruiz se quedó sin reemplazo para Alexis Gamboa: Kendall Waston no viajó

Bryan Ruiz buscó llamar a cuatro jugadores para cubrir la baja de Alexis Gamboa en la Selección de Costa Rica

10/11/2026/ Atención a medios y entrenamiento de la Selección Nacional de Costa Rica previo a sus amistosos sudamericanos / foto John Durán
Bryan Ruiz observa la práctica de la Selección de Costa Rica en el Proyecto Gol el pasado 10 de noviembre, ahora el DT prepara el juego contra Argentina del próximo 17 de noviembre. JOHN DURAN
Esteban Valverde